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"Konya cezaevinde isyan" iddiasına soruşturma! 21 hesaba erişim engeli

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda isyan çıktığı yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlatılırken, 21 hesaba erişim engeli getirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda isyan çıktığı yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan cezaevinde isyan çıktığına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplar hakkında re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda isyan çıktığı yönünde yapılan paylaşımların “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu oluşturduğu ifade edildi.

21 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, bu tür paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına sulh ceza hakimliği tarafından erişimin engellenmesine karar verildiği kaydedildi.

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"BAHSE KONU HABERLER ASILSIZ"

Konya Emniyet Müdürlüğü de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığını ve bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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