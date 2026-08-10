İzmir'de gasp, Sinop'ta hırsızlık, Samsun'da cinayet! Seri suçlu Trabzon'da yakalandı

Samsun’da evinde vahşice öldürülen 70 yaşındaki Necmettin Uzun’un cinayetiyle ilgili tutuklanan Ertan B.’nin geçmişte de çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin yaklaşık 3 ay önce İzmir’de gasp nedeniyle tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra ise Sinop’ta otomobil hırsızlığı şüphesiyle yakalanıp adli kontrolle serbest bırakıldığı belirlendi.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan ve kağıt toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun, korkunç bir cinayete kurban gitti.

7 Ağustos 2026’da saat 23.30 sıralarında Uzun'ın evinin ışıklarının uzun süre açık olduğunu fark eden akrabası Kamil Ö., bir yakınıyla birlikte kontrol etmek için eve gitti. Kamil Ö., evin dış kapısının üzerindeki anahtarı kullanarak içeri girdiğinde yoğun dumanla karşılaştı. Mutfakta ocak üzerindeki tavada alevleri gören Kamil Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ YANGIN DEĞİL

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, Uzun’un hayatını kaybetmesinin ardından ocakta pişen tavuğun yanması nedeniyle evin yoğun dumanla kaplandığı ve yangın çıktığı belirlendi. Ancak ekiplerin evde yaptığı incelemede Necmettin Uzun, mutfakta yerde kanlar içerisinde bulundu.

Yapılan incelemede Uzun’un vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu, başına ise “sekmen” olarak adlandırılan ahşap tabureyle vurulduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN İZİNE GÜVENLİK KAMERALARINDAN ULAŞILDI

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin Ertan B. olduğu belirlendi.

Şüphelinin cinayetin ardından Samsun’dan ayrıldığı, kaçışı sırasında saç ve sakalını boyayarak görünümünü değiştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek görüntüler üzerinden geriye doğru yaptığı çalışma sonucunda, cinayetin faili olduğu değerlendirilen kişinin kimliği ortaya çıkarıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda Ertan B., Trabzon’da yakalandı. Samsun’a getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren Ertan B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İzmirde gasp, Sinopta hırsızlık, Samsunda cinayet! Seri suçlu Trabzonda yakalandı

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Ertan B.’nin 11 Mayıs 2026’da İzmir’de meydana gelen gasp olayına karıştığı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra Sinop’a gittiği belirlenen şüphelinin, 5 Ağustos 2026’da kentte bir otomobilin çalınması olayına karıştığı tespit edildi. Yakalanan Ertan B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin gasp, kasten yaralama, silah ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ertan B.’nin Samsun’a da hırsızlık amacıyla geldiği ve kentte herhangi bir tanıdığının bulunmadığı tespit edildi.

Samsun polisinin cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kameralarını geriye dönük incelemesiyle, şüphelinin maktulü bir lokantada gördüğü ve cüzdanını fark ettikten sonra takip ettiği anların da belirlendiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edilerek yakalanması sağlandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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