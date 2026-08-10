Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz! Şüpheli yakalandı

Taksim’de canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJENNY, yolda yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Canlı yayına yansıyan olayın ardından çalışma başlatan polis, 59 yaşındaki şüpheli A.A.’yı Sarıyer’de gözaltına aldı.

İstanbul Beyoğlu’nda canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJENNY, bir kişinin tacizine maruz kaldı.

Olay, Taksim’de meydana geldi. Bir süredir İstanbul’da bulunan ve withJENNY adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, cadde üzerinde yürüdüğü sırada canlı yayın açtı.

Bu sırada yanına yaklaşan bir kişi, yayıncıya “Burada arkadaşın var mı?” diye sordu. Ardından kendisiyle kalmasını teklif eden şüpheli, kadını taciz etti.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların yayıncının devam eden canlı yayınına yansıması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede kimliği belirlenen A.A. (59), Sarıyer’de gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında 'cinsel taciz' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında A.A.’ya 1.764 lira idari para cezası uygulandı.

BİR BENZERİ YAŞANMIŞTI

Haziran ayında yine Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde yürürken canlı yayın açan Japon fenomen Nanatty, yayın sırasında bir kişinin rahatsız edici tavırlarına maruz kalmıştı.

60 yaşındaki Y.E. gözaltına alınmış, 1.764 TL idari para cezası uygulanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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