Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Lütfü Türkkan'ın fabrikasına milyonluk ceza! İşte sebebi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Lütfü Türkkan'ın fabrikasına milyonluk ceza! İşte sebebi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde uzun süredir vatandaşların şikayet ettiği kötü kokunun kaynağı belirlendi. Kokunun, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait fabrikadan kaynaklandığının tespit edilmesinin ardından fabrikaya yaklaşık 1 milyon lira ceza uygulandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir süredir vatandaşların tepkisine neden olan kötü kokuyla ilgili yürütülen çalışmalarda kaynağa ulaşıldı. Yapılan incelemelerde kokunun, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yağ fabrikası olan Türkkan Yağ A.Ş.’den kaynaklandığı belirlendi. Fabrikaya yaklaşık 1 milyon lira ceza kesildi.

Fabrikanın dört silosundan birinde yanma meydana geldiği, ürünün sahaya alınarak iş makineleriyle müdahale edilmesi sırasında yoğun kokunun oluştuğu, bununla birlikte yurt dışından yüksek miktarda soya fasulyesi ithal edilmesi ve ürünün uzun süre sahada beklemesi sebebiyle bozulma ve ısınmaya bağlı olarak koku oluşumunun arttığı belirlendi.

Lütfü Türkkan'ın fabrikasına milyonluk ceza! İşte sebebi
Başlık ResmiLütfü Türkkan'ın fabrikasına milyonluk ceza! İşte sebebi

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Dilovası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, koku emisyonlarına ilişkin olarak, belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından titizlikle saha inceleme, tespit ve takip çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımızın yoğun şekilde maruz kaldığı söz konusu koku probleminin giderilmesi amacıyla ekiplerimiz tarafından yapılan tespitler, düzenlenen tutanaklar ve hazırlanan raporlar ilgili yetkili kurumlara ivedilikle iletilmiştir. Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanmıştır. Bu süreçte Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzden, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızdan gerekli destek ve iş birliği sağlanmıştır.

Yapılan incelemeler ve cezai işlemin ardından, gelinen son noktada, uzun süredir vatandaşlarımızı rahatsız eden koku kaynağının sahadan tamamen uzaklaştırılmasıyla birlikte sıkıntı kontrol altına alınmıştır. Belediyemizin doğrudan idari yaptırım uygulama yetkisinin bulunmadığı durumlarda dahi ekiplerimiz sahada tespit ve takip çalışmalarını sürdürmekte; elde edilen bulgular, tutanaklar ve raporlar başta Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olmak üzere ilgili yetkili kurumlara ivedilikle iletilmektedir."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hamaney'in sağlık durumu nasıl? Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Hamaney'in sağlık durumu nasıl? Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Kaydet
Hamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar
Hamaney'den İran ordusuna üst düzey atamalar!
Kaydet
Filistinli 1014 sporcunun anısına
Filistinli 1014 sporcunun anısına "1000 Şehit Kupası" düzenlenecek
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.