İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon fenomen Nanatty, bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve turistlerin uğrak noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon fenomen Nanatty, yayın sırasında bir kişinin rahatsız edici tavırlarına maruz kaldı.

Canlı yayınını sürdürmeye çalışan 'Kick' yayıncısı fenomen, yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşarken, çevredeki esnaf da kendisini "Dangerous Kurdish" (Tehlikeli Kürt) olarak tanıtan şüpheliye tepki gösterdi. Olay sırasında taraflar arasında kısa süreli gerginlik ve arbede yaşandığı görüldü.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda kadın turiste yönelik rahatsız edici davranışlarda bulunan kişinin Y.E. (60) olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalar kapsamında şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Y.E.'ye 1.764 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JAPON YAYINCIDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, olayın ardından X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, yaşanan tatsızlığa rağmen Türkiye'ye olan sevgisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum! Bu ülkeyi de çok seviyorum, bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum."

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