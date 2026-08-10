BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu yeni haftanın indirimlerini takip edenlerin gündeminde. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden gıdaya, ev ihtiyaçlarından elektronik ve beyaz eşyaya kadar farklı kategorilerde ürünler belirlenen tarihlerde raflarda yerini alacak. İşte, BİM aktüel ürünler 11, 12 ve 14 Ağustos kataloğu tam liste...

BİM'de bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. 11 Ağustos Salı günü başlayacak yeni hafta ürünleri 12 Ağustos Çarşamba ve 14 Ağustos Cuma katalogları takip edecek. Bebek bezi, temizlik ürünleri ve kağıt ürünlerinin yanı sıra çamaşır kurutma makinesi gibi farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler de haftanın dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor.

BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

BİM AKTÜEL 11 AĞUSTOS KATALOĞU

Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100'lü / Junior 82'li / X Large 70'li - 399 TL

Bambu Tuvalet Kağıdı 24'lü - 179 TL

Bambu Kağıt Havlu 8'li - 99,50 TL

Yüzey Temizleyici 2,5 L - 129 TL

Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml - 129 TL

Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü - 79 TL

Islak Havlu 100'lü - 26,50 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L - 199 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li - 262 TL

Hijyenik Ped Gece 16'lı + Gündüz 32'li - 89 TL

Sıvı Sabun 3000 ml - 95 TL

Köpük Çamaşır Suyu 750 ml - 59 TL

Arap Sabun Sprey 750 ml - 59 TL

Toz Deterjan 10 kg - 449 TL

BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Kakaolu Fındık Kreması 370 g - 239 TL

Soğuk Kahve 1 L - 129 TL

Patates Cipsi 35 g - 16,50 TL

Protein Cipsi 55 g - 54 TL

Nohut Cipsi 50 g - 49 TL

Meyveli Çilek Küpleri 20 g - 24,50 TL

Patates Cipsi 160 g - 89,50 TL

Meyve Aromalı Organik Lolipop - 69 TL

Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 182 g - 75 TL

Baharatlı Çubuk Kraker 175 g - 32,50 TL

Gazoz 2,5 L - 69,50 TL

Gazlı İçecek 2,5 L - 55 TL

Soğuk Kahve 285 ml - 49,50 TL

Şalgam Suyu 3 L - 65 TL

BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 369 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL

Eritme Peyniri 1000 g - 349 TL

Lor Peyniri 1000 g - 69,50 TL

Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g - 239 TL

Tam Yağlı Dil Peyniri 250 g - 119 TL

Yağlı Yoğurt 3000 g - 155 TL

Yüzde 3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 179 TL

Süzme Yoğurt 900 g - 135 TL

Hindi Salam 50 g - 14,50 TL

Dana Kasap Sucuk 500 g - 339 TL

Piliç Frankfurter Sosis 300 g - 69 TL

Dana Döner 250 g - 149 TL

BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

12 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

No Frost Buzdolabı 490 L - 35.900 TL

No Frost Buzdolabı 430 L - 25.500 TL

Buzdolabı 330 L - 18.900 TL

No Frost Buzdolabı 300 L - 20.900 TL

8 kg Çamaşır Makinesi - 18.900 TL

7 kg Çamaşır Makinesi - 17.900 TL

9 kg Çamaşır Makinesi - 20.500 TL

9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 18.500 TL

8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 15.750 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi - 17.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi - 15.900 TL

Otomatik Kahve Makinesi - 18.900 TL

Masaj Koltuğu - 49.500 TL

55 İnç İç Mekan 400 Nits LED Ekran - 47.500 TL

Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu - 6.250 TL

Üçlü Yataklı Koltuk - 7.950 TL

İkili Yataklı Koltuk - 7.750 TL

Masa Takımı - 10.950 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 12.950 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk - 7.950 TL

BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ 14 AĞUSTOS

Emaye Tencere Çeşitleri - 899 TL

4'lü Kase Seti - 329 TL

Emaye Kızartma Tenceresi - 699 TL

Wok Tava 18 cm - 249 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı 26 cm - 229 TL

2'li Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı - 239 TL

Desenli Fincan - 65 TL

Kapaklı Cam Sürahi 1400 cc - 149 TL

Kapaklı Cam Sürahi 1200 cc - 99 TL

3'lü Gravürlü Kulplu Çay Bardağı - 125 TL

12 Parça Çay Seti - 299 TL

Gravürlü Cam Saklama Kabı - 39 TL

Desenli Cam Çerezlik/Kase - 29 TL

3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi - 179 TL

3'lü Meşrubat Bardağı - 179 TL

2'li Kase Seti - 89 TL

2'li Kare Fırın Tepsi Seti - 299 TL

4'lü Standlı Renkli Desenli Kupa Seti - 399 TL

2'li Cam Baharatlık - 39 TL

Gravürlü Cam Kayık Kase - 89 TL

Cam Sıvı Sabunluk - 75 TL

Cam Pipet ve Fırça Seti - 49 TL

Bıçak Çeşitleri - 129 TL

BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri - 29 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 5'li - 99 TL

Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri - 49 TL

Mutfak Gereçleri - 119 TL

Plastik Ürün Çeşitleri - 29 TL

Desenli Plastik Tepsi Çeşitleri - 89 TL

3 Katlı Plastik Raf Ünitesi - 299 TL

Duvar Organizeri 2'li - 119 TL

Hazneli Rende - 229 TL

Limon Sıkacaklı Süzgeç Seti 4 Parça - 179 TL

Ekmek/Meyve Sepeti - 69 TL

Yiyecek Saklama/Taşıma Kabı 3'lü - 159 TL

Fanus Sunumluk 2'li - 199 TL

Cam Yoğurt Süzme Aparatı - 299 TL

Çok Amaçlı Sepet 5 L - 75 TL

Çok Amaçlı Sepet 8 L - 89 TL

Çöp Kutusu 5 L - 109 TL

15 Bölmeli Organizer - 89 TL

Askı Seti 5'li - 65 TL

Desenli Ütü Masası Kılıfı - 99 TL

Kelebek Kurutmalık - 749 TL

Ütü Masası - 949 TL

BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Kadın Şortlu Takım - 499 TL

Erkek Bisiklet Yaka Tişört - 399 TL

Kadın Patik Çorap 5'li - 85 TL

Desenli Kadın Soket Çorap 2'li - 69 TL

Kadın/Erkek Çorap Çeşitleri - 20 TL

Dikiş İpliği 5000 m - 55 TL

Yassı Lastik 5 m - 59 TL

Lastik 3 cm x 10 m - 155 TL

Dikiş İpi 900 m 2'li - 139 TL

Dikiş Seti 10'lu - 169 TL

Teflon Ütü Altlığı - 95 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 349 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 249 TL

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