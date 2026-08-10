BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM aktüel 11-12-14 Ağustos 2026 kataloğu yeni haftanın indirimlerini takip edenlerin gündeminde. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden gıdaya, ev ihtiyaçlarından elektronik ve beyaz eşyaya kadar farklı kategorilerde ürünler belirlenen tarihlerde raflarda yerini alacak. İşte, BİM aktüel ürünler 11, 12 ve 14 Ağustos kataloğu tam liste...
BİM'de bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. 11 Ağustos Salı günü başlayacak yeni hafta ürünleri 12 Ağustos Çarşamba ve 14 Ağustos Cuma katalogları takip edecek. Bebek bezi, temizlik ürünleri ve kağıt ürünlerinin yanı sıra çamaşır kurutma makinesi gibi farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler de haftanın dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor.
BİM AKTÜEL 11 AĞUSTOS KATALOĞU
Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100'lü / Junior 82'li / X Large 70'li - 399 TL
Bambu Tuvalet Kağıdı 24'lü - 179 TL
Bambu Kağıt Havlu 8'li - 99,50 TL
Yüzey Temizleyici 2,5 L - 129 TL
Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml - 129 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü - 79 TL
Islak Havlu 100'lü - 26,50 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L - 199 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li - 262 TL
Hijyenik Ped Gece 16'lı + Gündüz 32'li - 89 TL
Sıvı Sabun 3000 ml - 95 TL
Köpük Çamaşır Suyu 750 ml - 59 TL
Arap Sabun Sprey 750 ml - 59 TL
Toz Deterjan 10 kg - 449 TL
Kakaolu Fındık Kreması 370 g - 239 TL
Soğuk Kahve 1 L - 129 TL
Patates Cipsi 35 g - 16,50 TL
Protein Cipsi 55 g - 54 TL
Nohut Cipsi 50 g - 49 TL
Meyveli Çilek Küpleri 20 g - 24,50 TL
Patates Cipsi 160 g - 89,50 TL
Meyve Aromalı Organik Lolipop - 69 TL
Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 182 g - 75 TL
Baharatlı Çubuk Kraker 175 g - 32,50 TL
Gazoz 2,5 L - 69,50 TL
Gazlı İçecek 2,5 L - 55 TL
Soğuk Kahve 285 ml - 49,50 TL
Şalgam Suyu 3 L - 65 TL
Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 369 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL
Eritme Peyniri 1000 g - 349 TL
Lor Peyniri 1000 g - 69,50 TL
Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g - 239 TL
Tam Yağlı Dil Peyniri 250 g - 119 TL
Yağlı Yoğurt 3000 g - 155 TL
Yüzde 3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 179 TL
Süzme Yoğurt 900 g - 135 TL
Hindi Salam 50 g - 14,50 TL
Dana Kasap Sucuk 500 g - 339 TL
Piliç Frankfurter Sosis 300 g - 69 TL
Dana Döner 250 g - 149 TL
12 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
No Frost Buzdolabı 490 L - 35.900 TL
No Frost Buzdolabı 430 L - 25.500 TL
Buzdolabı 330 L - 18.900 TL
No Frost Buzdolabı 300 L - 20.900 TL
8 kg Çamaşır Makinesi - 18.900 TL
7 kg Çamaşır Makinesi - 17.900 TL
9 kg Çamaşır Makinesi - 20.500 TL
9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 18.500 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 15.750 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi - 17.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi - 15.900 TL
Otomatik Kahve Makinesi - 18.900 TL
Masaj Koltuğu - 49.500 TL
55 İnç İç Mekan 400 Nits LED Ekran - 47.500 TL
Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu - 6.250 TL
Üçlü Yataklı Koltuk - 7.950 TL
İkili Yataklı Koltuk - 7.750 TL
Masa Takımı - 10.950 TL
İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 12.950 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk - 7.950 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ 14 AĞUSTOS
Emaye Tencere Çeşitleri - 899 TL
4'lü Kase Seti - 329 TL
Emaye Kızartma Tenceresi - 699 TL
Wok Tava 18 cm - 249 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı 26 cm - 229 TL
2'li Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı - 239 TL
Desenli Fincan - 65 TL
Kapaklı Cam Sürahi 1400 cc - 149 TL
Kapaklı Cam Sürahi 1200 cc - 99 TL
3'lü Gravürlü Kulplu Çay Bardağı - 125 TL
12 Parça Çay Seti - 299 TL
Gravürlü Cam Saklama Kabı - 39 TL
Desenli Cam Çerezlik/Kase - 29 TL
3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi - 179 TL
3'lü Meşrubat Bardağı - 179 TL
2'li Kase Seti - 89 TL
2'li Kare Fırın Tepsi Seti - 299 TL
4'lü Standlı Renkli Desenli Kupa Seti - 399 TL
2'li Cam Baharatlık - 39 TL
Gravürlü Cam Kayık Kase - 89 TL
Cam Sıvı Sabunluk - 75 TL
Cam Pipet ve Fırça Seti - 49 TL
Bıçak Çeşitleri - 129 TL
Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri - 29 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 5'li - 99 TL
Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri - 49 TL
Mutfak Gereçleri - 119 TL
Plastik Ürün Çeşitleri - 29 TL
Desenli Plastik Tepsi Çeşitleri - 89 TL
3 Katlı Plastik Raf Ünitesi - 299 TL
Duvar Organizeri 2'li - 119 TL
Hazneli Rende - 229 TL
Limon Sıkacaklı Süzgeç Seti 4 Parça - 179 TL
Ekmek/Meyve Sepeti - 69 TL
Yiyecek Saklama/Taşıma Kabı 3'lü - 159 TL
Fanus Sunumluk 2'li - 199 TL
Cam Yoğurt Süzme Aparatı - 299 TL
Çok Amaçlı Sepet 5 L - 75 TL
Çok Amaçlı Sepet 8 L - 89 TL
Çöp Kutusu 5 L - 109 TL
15 Bölmeli Organizer - 89 TL
Askı Seti 5'li - 65 TL
Desenli Ütü Masası Kılıfı - 99 TL
Kelebek Kurutmalık - 749 TL
Ütü Masası - 949 TL
Kadın Şortlu Takım - 499 TL
Erkek Bisiklet Yaka Tişört - 399 TL
Kadın Patik Çorap 5'li - 85 TL
Desenli Kadın Soket Çorap 2'li - 69 TL
Kadın/Erkek Çorap Çeşitleri - 20 TL
Dikiş İpliği 5000 m - 55 TL
Yassı Lastik 5 m - 59 TL
Lastik 3 cm x 10 m - 155 TL
Dikiş İpi 900 m 2'li - 139 TL
Dikiş Seti 10'lu - 169 TL
Teflon Ütü Altlığı - 95 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 349 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 249 TL