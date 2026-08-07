Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır’da önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek “Uyuşturucu zincirinin tüm halkalarına devletimizin demir yumruğunu indirdik. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek. Milletimizin ciğerini yakanlar cezasız kalmayacak” dedi.

Iğdır Valiliği’ni ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gürlek “Kardeşlik iklimini korumak ve daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek. Her suçlu, Türk adaletinin gücünü hissedecektir” gibi önemli mesajlar verdi.

Faili meçhullerde kararlılık mesajı! Akın Gürlek üstüne basa basa söyledi: ‘Hiçbir cinayet unutulmayacak’

“ÜLKEMİZ İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILACAK”

Milli Birlik ve Kardeşlik sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Gürlek “Allah'ın izniyle milletimizin sağduyulu duruşu sayesinde bu süreç başarıyla sonuçlanacak ve ülkemiz için yeni bir sayfa açılacaktır. Ülkemiz bütün enerjisini ekonomik kalkınmaya, bölgesel huzura, güvenliğe ve refaha yöneltecektir” dedi.

Faili meçhullerde kararlılık mesajı! Akın Gürlek üstüne basa basa söyledi: ‘Hiçbir cinayet unutulmayacak’

“ARTIK SUÇ ÖRGÜTLERİNİN BİR ADIM ÖNÜNDEYİZ”

Bakan Gürlek’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Bugünün suç örgütleri artık yalnızca sokakta faaliyet göstermiyor. Dijital platformları, kripto varlıkları, paravan şirketleri, yasa dışı ödeme sistemlerini ve uluslararası finans ağlarını kullanıyorlar. Hepsinin farkındayız. Bakanlık olarak gelişen teknolojik imkânları da etkin şekilde kullanarak suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Artık suç örgütlerinin ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbiri kaçamayacak, işledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız. Her suçlu, Türk adaletinin gücünü hissedecektir.

Faili meçhullerde kararlılık mesajı! Akın Gürlek üstüne basa basa söyledi: ‘Hiçbir cinayet unutulmayacak’

“DEVLETİMİZİN DEMİR YUMRUĞUNU İNDİRDİK”

Suç ve suçluyla mücadele, bizim tavizsiz devlet politikamızdır. Uyuşturucu; aileleri parçalayan, gençlerimizin geleceğini karartan, organize suç yapılarını finanse eden ve toplumumuzun huzurunu hedef alan çok yönlü bir güvenlik tehdididir. Son dönemde Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarla uyuşturucunun üretim, sevkiyat, satış ve finansman zincirinin tüm halkalarına devletimizin demir yumruğunu indirdik. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Faili meçhullerde kararlılık mesajı! Akın Gürlek üstüne basa basa söyledi: ‘Hiçbir cinayet unutulmayacak’

“BÜYÜK BİR SUÇ EKONOMİSİNE DÖNÜŞTÜ”

Torbacısından baronuna kadar herkes hukuk önünde hesap verecektir. Aynı kararlılığı yasa dışı bahis, kumar ve sanal kumarla mücadelede de göstermeye devam ediyoruz. Çünkü yasa dışı bahis artık yalnızca bir kumar meselesi değildir. Bu sistem; suç gelirlerinin aklanmasına, vatandaşlarımızın dolandırılmasına, ailelerin ekonomik olarak çökertilmesine ve organize suç örgütlerinin finansman sağlamasına hizmet eden büyük bir suç ekonomisine dönüşmüştür. Aynı şekilde, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik de son dönemde ülke genelinde çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirdik.

“HİÇBİR CİNAYET UNUTULMAYACAK”

Yıllardır aydınlatılamayan faili meçhul olayların yeniden incelenmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Birimi kurduk. Bu birimimiz, vatandaşlarımız tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Eski dosyalar yeniden mercek altına alınıyor. Aydınlatılamamış olayların çözüme kavuşturulması için HTS kayıtları, DNA eşleştirmeleri, kamera görüntüleri, dijital materyaller, tanık beyanları ve ihtiyaç duyulması hâlinde yeniden alınan ifadeler gibi tüm güncel teknolojik ve hukuki imkânlardan yararlanıyoruz. Karanlıkta kalmış her dosyayı en ince ayrıntısına kadar yeniden değerlendiriyoruz. Ortada bir cinayet varsa devlet, o cinayeti aydınlatmak için bütün imkânlarını seferber etmek zorundadır. Aradan uzun yıllar geçmiş olması failler için bir güvence değildir. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir.

Faili meçhullerde kararlılık mesajı! Akın Gürlek üstüne basa basa söyledi: ‘Hiçbir cinayet unutulmayacak’

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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