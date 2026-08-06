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Adalet Bakanı Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek

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Adalet Bakanı Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün kabul edecek. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik ailenin taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

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Adalet Bakanı Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesi ile görüşecek.

Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesi, Oktay'ın 25 Şubat 2009'da kendi silahıyla intihar ettiği belirtilen dosyanın yeniden kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

'FETÖ PARMAĞI' İDDİASI

Bakan Gürlek ile gerçekleştirilecek görüşmede, ailenin Oktay'ın ölümünde FETÖ'nün rolü bulunduğuna yönelik iddialarını ve olayın tüm yönleriyle yeniden araştırılması taleplerini aktaracağı öğrenildi.

Görüşmenin bugün saat 10.00'da Adalet Bakanlığında başladığı belirtildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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