Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! İlk açıklama geldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! İlk açıklama geldi

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Sturm Graz ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadelenin 28. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'den gelen haber ise sarı-lacivertli camiada sevince gölge düşürdü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 mağlup ederek önümüzdeki hafta oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajı kaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Sturm Graz
SPOR

Sturm Graz'dan Fenerbahçe itirafı: "Mümkün değil"

Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanan Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'den gelen haber ise moralleri bozdu.

Oosterwolde ikili mücadele sırasında arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı
Başlık ResmiOosterwolde ikili mücadele sırasında arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı

İKİLİ MÜCADELEDE SAKATLANDI

Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, maça devam edemedi.

Hollandalı oyuncu sedyeyle kenara alınırken gözyaşlarını tutamadı
Başlık ResmiHollandalı oyuncu sedyeyle kenara alınırken gözyaşlarını tutamadı

SEDYEYLE ÇIKARILDI

Sedyeyle kenara alınan Oosterwolde'nin yerine maçın kalan dakikalarında Archie Brown görev yaptı.

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer
Başlık ResmiFenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer

FENERBAHÇE'DEN OOSTERWOLDE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte Oosterwolde’nin durumuyla ilgili gelen soruyu cevapladı. Kamer, "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın (bugün) alacağız." ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama
40 yaşında dünyası değişti! Törene binlerce kişi akın etti
Kaydet
THY, savaşın etkilerini yeni hatlarla hafifletti! Yılın ikinci yarısında geçen yılın kârlılığına ulaşmayı hedefliyor
THY, savaşın etkilerini yeni hatlarla hafifletti
Kaydet
Allah korumuş! Özgür Özel, İçişleri'ni İlkay Çiçek'e verecekti
Allah korumuş! Özgür Özel, İçişleri'ni verecekti
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.