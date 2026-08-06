Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! İlk açıklama geldi

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Sturm Graz ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadelenin 28. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'den gelen haber ise sarı-lacivertli camiada sevince gölge düşürdü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 mağlup ederek önümüzdeki hafta oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajı kaptı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanan Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'den gelen haber ise moralleri bozdu.

Oosterwolde ikili mücadele sırasında arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı

İKİLİ MÜCADELEDE SAKATLANDI

Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, maça devam edemedi.

Hollandalı oyuncu sedyeyle kenara alınırken gözyaşlarını tutamadı

SEDYEYLE ÇIKARILDI

Sedyeyle kenara alınan Oosterwolde'nin yerine maçın kalan dakikalarında Archie Brown görev yaptı.

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer

FENERBAHÇE'DEN OOSTERWOLDE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte Oosterwolde’nin durumuyla ilgili gelen soruyu cevapladı. Kamer, "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın (bugün) alacağız." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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