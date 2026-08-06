2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla adından söz ettiren Vozinha, 40 yaşında Şili ekibi Colo Colo'ya transfer oldu. Tecrübeli kalecinin statta düzenlenen tanıtım törenine taraftarlar akın etti.

Şili ekibi Colo Colo, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla tanınan kaleci Vozinha'yı kadrosuna kattı.

40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama

Sağlık kontrolünden geçen 40 yaşındaki Vozinha önceki gün resmi sözleşmeyi imzaladı.

40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama

TARAFTARLAR STADA KOŞTU

Tecrübeli kaleci için Şili'nin Santiago kentindeki Monumental Stadyumu'nda tanıtım töreni düzenlendi. Binlerce taraftar stadı doldurarak Vozinha'nın gelişini kutladı.

40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama

Tecrübeli kalecinin gördüğü ilgi karşısında zaman zaman şaşırdığı anlar kameralara yansıdı.

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZI PARLADI

Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları'nın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, turnuvanın en çok gündeme gelen futbolcularından oldu.

Tam adıyla Josimar Jose Evora Dias'ın Instagram'daki takipçi sayısı, elde ettiği popülariteyle 50 binden yaklaşık 30 milyona ulaştı.

Ülkesinin dışında Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya gibi ülkelerde görev yapan Vozinha, Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te forma giymişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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