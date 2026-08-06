Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla adından söz ettiren Vozinha, 40 yaşında Şili ekibi Colo Colo'ya transfer oldu. Tecrübeli kalecinin statta düzenlenen tanıtım törenine taraftarlar akın etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Şili ekibi Colo Colo, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla tanınan kaleci Vozinha'yı kadrosuna kattı.

40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama
Başlık Resmi40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama

Sağlık kontrolünden geçen 40 yaşındaki Vozinha önceki gün resmi sözleşmeyi imzaladı.

40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama
Başlık Resmi40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama

TARAFTARLAR STADA KOŞTU

Tecrübeli kaleci için Şili'nin Santiago kentindeki Monumental Stadyumu'nda tanıtım töreni düzenlendi. Binlerce taraftar stadı doldurarak Vozinha'nın gelişini kutladı.

40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama
Başlık Resmi40 yaşında dünyası değişti! Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'ya unutulmaz karşılama

Tecrübeli kalecinin gördüğü ilgi karşısında zaman zaman şaşırdığı anlar kameralara yansıdı.

ÖNERİLEN HABERLER
Dünya Kupası kahramanına tarihi karşılama: Şili
SPOR

Dünya Kupası kahramanına tarihi karşılama: Şili'de Vozinha çılgınlığı

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZI PARLADI

Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları'nın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, turnuvanın en çok gündeme gelen futbolcularından oldu.

Tam adıyla Josimar Jose Evora Dias'ın Instagram'daki takipçi sayısı, elde ettiği popülariteyle 50 binden yaklaşık 30 milyona ulaştı.

Ülkesinin dışında Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya gibi ülkelerde görev yapan Vozinha, Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te forma giymişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
THY, savaşın etkilerini yeni hatlarla hafifletti! Yılın ikinci yarısında geçen yılın kârlılığına ulaşmayı hedefliyor
THY, savaşın etkilerini yeni hatlarla hafifletti
Kaydet
Allah korumuş! Özgür Özel, İçişleri'ni İlkay Çiçek'e verecekti
Allah korumuş! Özgür Özel, İçişleri'ni verecekti
Kaydet
Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 61 oldu! Yeni Parti Genel Başkanı'nın dosyası artıyor
Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 61 oldu!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.