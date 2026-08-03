2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kalecisi Vozinha, Şili'nin köklü kulüplerinden Colo-Colo'ya transferini tamamlamak üzere Santiago'ya geldi. Tecrübeli file bekçisi, havalimanında yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Vozinha, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 40 yaşındaki kaleci, Şili Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Colo-Colo ile sözleşme imzalamak üzere Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında çok sayıda taraftarın yanı sıra basın mensupları tarafından karşılanan deneyimli kaleciye büyük ilgi gösterildi. Taraftarlar, fotoğraf çektirebilmek ve imza alabilmek için uzun süre beklerken, güvenlik ekipleri yoğun kalabalık nedeniyle geniş önlemler aldı.

Dünya Kupası kahramanına tarihi karşılama: Şilide Vozinha çılgınlığı

RESMİ İMZA KISA SÜRE İÇİNDE

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Vozinha'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması ve Colo-Colo taraftarı önünde düzenlenecek tanıtım töreniyle yeni takımının formasını giymesi bekleniyor. Transferin serbest oyuncu statüsünde tamamlanacağı belirtiliyor.

Dünya Kupası kahramanına tarihi karşılama: Şilide Vozinha çılgınlığı

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERDEN BİRİSİ OLDU

Gerçek adı Josimar José Évora Dias olan Vozinha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın tarihi başarısında önemli rol oynadı. Özellikle güçlü rakiplere karşı yaptığı kurtarışlarla turnuvanın sürpriz yıldızlarından biri haline gelen deneyimli kaleci, futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Performansının ardından Avrupa ve Güney Amerika'dan birçok kulübün radarına giren Vozinha, tercihini Şili'nin en başarılı kulüplerinden Colo-Colo'dan yana kullandı.

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