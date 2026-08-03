Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, evde kaza geçirdiğini ve kaburgalarını çatlattığını açıkladı. İyileşme döneminde bir de zatürre olan ünlü isim, ağustos ayında tüm gösterilerini iptal etti.

46 yaşındaki oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, evinde ıslak zeminde kayarak düşmesi sonucu üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını duyurdu.

Zorlu sürecine bir de zatürre eklendiğini söyleyen Ayrık, sosyal medya hesabından çalışmaya bir süre ara vermek zorunda kaldığını açıkladı.

"İKİ KABURGAM ÇATLAK, BİRİ KIRIK"

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Plan böyle değildi ama... Herkese selamlar... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. "Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim." diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum.

Düşüp kaburgalarını kırdı, üstüne zatürre oldu! İlker Ayrık iş hayatına ara verdi

"AĞUSTOS GÖSTERİLERİMİ ERTELEDİK"

Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. :) Neyse... Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz"

Düşüp kaburgalarını kırdı, üstüne zatürre oldu! İlker Ayrık iş hayatına ara verdi

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