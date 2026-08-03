Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları 3 Ağustos Pazartesi iptal olan seferler
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Vapur seferleri iptal mi sorusu gündeme gelirken görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Şehir Hatları, yolcu güvenliğini esas alarak birçok vapur hattında seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
İstanbul'da meydana gelen sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları, görüş mesafesinin güvenli seyir sınırlarının altına düşmesi nedeniyle 3 Ağustos Pazartesi günü birçok vapur hattında seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. İşte, Şehir Hatları 3 Ağustos Pazartesi iptal olan seferler...
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Şehir Hatları olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerini ikinci bir açıklamaya kadar askıya aldı. Yetkililer hava şartlarının normale dönmesinin ardından seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtti.
ŞEHİR HATLARI 3 AĞUSTOS PAZARTESİ İPTAL OLAN SEFERLER
Kadıköy-Kabataş
Kadıköy-Beşiktaş
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
üsküdar-Karaköy-Eminönü
Üsküdar-Haliç
Kadıköy-Haliç
Beşiktaş-Haliç
Kadiköy-Üsküdar-Ortaköy
Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş
Üsküdar-Aşiyan
08.00 Arnavutköy-Eminönü
08.05 Çengelköy-Eminönü
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Çengelköy-İstinye Ring Hattı