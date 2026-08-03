İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Vapur seferleri iptal mi sorusu gündeme gelirken görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Şehir Hatları, yolcu güvenliğini esas alarak birçok vapur hattında seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul'da meydana gelen sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları, görüş mesafesinin güvenli seyir sınırlarının altına düşmesi nedeniyle 3 Ağustos Pazartesi günü birçok vapur hattında seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. İşte, Şehir Hatları 3 Ağustos Pazartesi iptal olan seferler...

Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları 3 Ağustos Pazartesi iptal olan seferler

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerini ikinci bir açıklamaya kadar askıya aldı. Yetkililer hava şartlarının normale dönmesinin ardından seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları 3 Ağustos Pazartesi iptal olan seferler

ŞEHİR HATLARI 3 AĞUSTOS PAZARTESİ İPTAL OLAN SEFERLER

Kadıköy-Kabataş

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

üsküdar-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Haliç

Kadıköy-Haliç

Beşiktaş-Haliç

Kadiköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş

Üsküdar-Aşiyan

08.00 Arnavutköy-Eminönü

08.05 Çengelköy-Eminönü

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Çengelköy-İstinye Ring Hattı

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