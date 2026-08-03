Hatay'da akli dengesi yerinde olmayan A.Z., hastanenin çatısına çıkarak gazetecilerin gelmesini istedi. A.Z., akrabalarının "Karpuz var, karpuz keselim gel" teklifine dayanamadı ve ikna olarak aşağıya indi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören A.Z. isimli akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, hastanenin çatısına çıktı.

KARPUZ TEKLİF EDİLDİ

Yaklaşık 12 metre yükseklikteki çatıda olan şahsı fark eden akrabaları ve ekipler, ikna çabalarına girişti. "Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkışan şahsı bir akrabası "Karpuz var, karpuz keselim gel" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra ikna olan şahıs, çatıdan indirilerek kontrol amaçlı hastanenin servisine alındı. Şahsın ikna edilmeye çalışıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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