Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracatçı firmaları ilgilendiren döviz dönüşüm desteği uygulamasında kapsamlı değişikliklere gitti. Yapılan değişikliklerle beraber ''Döviz dönüşüm desteği uzatıldı mı?'' sorusu da gündeme taşındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle birlikte hem destek sisteminin işleyişi yeniden şekillendirildi hem de geçici olarak uygulanan bazı teşviklerin süresi uzatıldı.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan düzenleme "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi" uygulamasında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Yapılan revizyonlarla birlikte destek mekanizmasının daha verimli işlemesi ve rezerv birikimine katkının artırılması hedefleniyor. Yeni sistemde firmaların destekten yararlanabilecekleri tutarlar, yalnızca döviz bozdurma işlemlerine göre değil, şirketlerin ekonomik katkıları dikkate alınarak belirlenecek. Peki, döviz dönüşüm desteği uzatıldı mı?

Döviz dönüşüm desteği uzatıldı mı? TCMB düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ UZATILDI MI?

Yeni düzenlemeye göre döviz dönüşüm desteğinin temel oranı yüzde 2 olarak korunurken, halen uygulanan yüzde 3'lük destek ödemesinin devam etmesine karar verildi. Ayrıca ihracat bedellerinin yüzde 35'inin Merkez Bankasına satılmasına ilişkin yükümlülüğün süresi de uzatıldı.

Her iki uygulamanın da sona erme tarihi 31 Temmuz olarak öngörülürken, yapılan değişiklikle Döviz Dönüşüm Desteği geçerlilik süresi 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.

Döviz dönüşüm desteği uzatıldı mı? TCMB düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

YENİ DÜZENLEMELER 1 EKİM'DE UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında döviz dönüşüm desteğinde esas alınacak kriterler değiştirildi. Artık şirketlerin üretime sağladıkları katma değer, elde ettikleri karlılık ve istihdam için katlandıkları iş gücü maliyetleri dikkate alınarak destek limitleri belirlenecek.

Katma değer esaslı destek limitini dolduran aracı ihracatçılar, belirlenen şartların oluşması halinde yüksek katma değer üreten tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda sağlanacak destek ödemesi ise aracı firmaya değil, doğrudan ilgili tedarikçinin hesabına aktarılacak.

Döviz dönüşüm desteği uzatıldı mı? TCMB düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Daha önce döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilmek için istenen "döviz almama taahhüdü" uygulamadan çıkarıldı. Bunun yerine firmaların döviz pozisyonları esas alınacak yeni bir değerlendirme sistemi getirildi. Destek başvurusu yapacak şirketlerin yabancı para pozisyonları, TCMB tarafından belirlenecek azami sınırın üzerinde olamayacak.

Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemelerin 1 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası