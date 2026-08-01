Merkez Bankası, döviz dönüşüm desteğini sil baştan kurguladı. Şirketlerin kazandığı prim artık ürettiği katma değere göre belirlenecek. Yüzde 3’lük destek ve yüzde 35'lik satış zorunluluğu 2027’ye uzatıldı. İhracatçının gözü kulağı şimdi 1 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni kurallarda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şirketlerin yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çevirmesini teşvik eden döviz dönüşüm desteğinde kapsamlı revizyona gitti.

"Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'den döviz dönüşüm desteğinde kritik revizyon! İşte şirketleri bekleyen yeni dönem

KATMA DEĞER BAZLI YENİ MODEL

Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek.

Firmaların katma değeri, karlılıkları ve iş gücü maliyetleri üzerinden hesaplanacak. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.

TCMB'den döviz dönüşüm desteğinde kritik revizyon! İşte şirketleri bekleyen yeni dönem

DÖVİZ POZİSYONUNA SINIR GETİRİLDİ

Uygulamanın en kritik değişikliklerinden biri taahhüt şartında yaşandı. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde olduğu gibi, döviz dönüşüm desteğinden faydalanacak firmalar için döviz almama taahhüdü yerine döviz pozisyonlarına dayalı bir düzenlemeye gidildi.

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Buna göre, firmaların döviz pozisyonları döviz dönüşüm desteği başvurusu öncesinde Merkez Bankası tarafından belirlenecek üst sınırı geçemeyecek.

Uygulamanın etkin şekilde yürütülmesinde önemli rolü olan bankaların aracılık işlevleri güçlendirildi ve uygulamanın etkinliğini artırmaya yönelik ilave tedbirler alındı.

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Bu değişiklikler 1 Ekim'de uygulanmaya başlanacak. Düzenlemenin ayrıntıları, Uygulama Talimatı'nda yer alacak.

TCMB'den döviz dönüşüm desteğinde kritik revizyon! İşte şirketleri bekleyen yeni dönem

%3 PRİM DESTEĞİ VE SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ UZATILDI

Tebliğle, döviz dönüşüm desteğinin temel oranı yüzde 2 olarak düzenlenirken, yüzde 3 destek ödemesi ile ihracat bedeli satış yükümlülüğünün yüzde 35 olarak uygulanmasına ilişkin geçici sürenin 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Geçici uygulamaların süresi 31 Temmuz'da doluyordu.

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