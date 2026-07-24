Merkez Bankası'nın temmuz ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, vatandaşın enflasyon, döviz ve yatırım beklentilerindeki son tabloyu ortaya koydu. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi gerilerken, dolar kuru beklentisi yükseldi. Hane halkı önümüzdeki dönemde en fazla zam beklediği kalemler olarak gıda ile yakıt ve enerjiyi gösterirken, yatırım tercihlerinde ise altına ilgi azalırken gayrimenkule yöneliş dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 251 hane halkı tarafından cevaplanan temmuz ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

EN ÇOK ZAM BEKLENEN 2 GRUP

Buna göre, hane halkının temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 1,19 puan azalarak yüzde 44,94'e geriledi. Hane halkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.

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12 SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak yüzde 32,49'a düştü. Ankete göre, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,31 lira artarak 52,98 lira oldu.

YATIRIM TERCİHİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 40,3'e indi. ​​​​​​​İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 38,5'e yükseldi.

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