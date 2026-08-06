THY, savaşın etkilerini yeni hatlarla hafifletti! Yılın ikinci yarısında geçen yılın kârlılığına ulaşmayı hedefliyor

Orta Doğu’da savaşın etkisiyle yüzde 95 artan jet yakıtı fiyatları THY’nin hedeflerine sekte vurdu. İkinci çeyrekte konsolide net kârı 197 milyon dolar olan şirket, kayıp yaşadığı hatların yerine yeni hatlarda yolcu sayısını artırdı...

Avrupa’nın en fazla uçuş gerçekleştiren taşıyıcısı konumunda olan Türk Hava Yolları (THY), İran-ABD-İsrail arasında olan ve zaman zaman diğer ülkelere de sıçrayan savaşın etkisini, yeni hatlarla hafifletti. Şirket, Avrupa ve Uzak Doğu’da azalan yolcu sayısına karşılık Pakistan, Suriye, Kanada, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde yüzde 28’e varan artış gerçekleştirdi. Haziran ayı sonunda filosunu yıllık bazda yüzde 14 büyüterek 552’ye çıkaran şirket, yılın ikinci çeyreğinde toplam gelirlerini yüzde 20,5 artırarak 7,2 milyar dolara ulaştırdı. THY’nin bağlı ortaklığı Turkish Cargo, Türkiye’nin stratejik konumu sayesinde kargo taleplerine hızlı cevap vererek hacmini yüzde 11,3 artırdı ve kargo gelirlerini yüzde 58 artırarak 1,3 milyar dolara yaklaştırdı. Bu gelişmelere rağmen savaşın etkisiyle yükselen jet yakıtı giderleri artan şirketin kârlılığı olumsuz etkiledi ve konsolide net kâr, 197 milyon dolarda kaldı.

SAVAŞIN THY’YE MALİYETİ

Dün medya mensuplarıyla bir araya gelerek rakamları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, yılın ilk yarısında güçlü gelir artışı kaydedilse de savaş ve enflasyon etkisinin kârlılığı baskıladığını ifade etti. Toplam gelirlerin, 13,1 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttığını, yolcu gelirlerindeki artışın yüzde 17, kargo gelirlerinin ise yüzde 44 olduğunu ifade eden Şeker, akaryakıt maliyetlerinin ikinci çeyrekte neredeyse iki katına çıkması sebebiyle 121 milyon dolar zarar yazıldığını ifade etti.

Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde savaşın THY’ye maliyetinin 2,1 milyar dolar olduğunu vurgulayan Murat Şeker, bütün bu olumsuzlukların 3,1 milyar dolara varan yatırıma engel olmadığını da söyledi. Genel Müdür Yardımcısı Metin Gülşen ise yılın ikinci yarısında 400 milyon dolar maliyet avantajı beklediklerini, ikinci altı ay faaliyet kârının geçen yıla yakın olmasını, doluluğun yüzde 83’ten yüzde 84’e çıkmasını, yüzde 7-8 kargo ve yüzde 5 yolcu artışı hedeflediklerini anlattı.

OTOBÜS BİLETİ %62 UÇAK BİLETİ %32 ARTTI

Yurt içi uçak bilet fiyatlarına dikkati çeken Prof. Murat Şeker, Ulaştırma Bakanlığı ile yaptıkları müzakere sonucunda yurt içi bilet fiyatlarında yüzde 31,6 artış gerçekleştirildiğini, aynı dönemde şehirler arası otobüs bileti fiyatının yüzde 62,7, yakıt fiyatının yüzde 95, enflasyonun ise yüzde 32,3 arttığının altını çizdi. Şeker, yurt içi biletlerin yüzde 84’ünü 4.990 TL’lik tavan fiyatın altında sattıklarını hatırlattı.

REKORLAR PEŞ PEŞE

THY ve AJet, 2 Ağustos’ta toplam 352 bin 715 yolcu ile bütün zamanların en fazla yolcu taşınmasını gerçekleştirdi. Toplam 2 bin 34 sefer ile en yüksek günlük sefer sayısına ulaşılırken, yer hizmetleri iştiraki TGS günlük 3 bin 125 sefere hizmet vererek rekor kırdı. Bu da dakikada 2 sefer ve 343 yolcuya karşılık geldi.

DOLULUK VE KARGO TAŞIMALARI HIZLI ARTTI

Verilen bilgiye göre, arz edilen koltuk kapasitesi yüzde 5 artarken, yolcu sayısında yüzde 6 artışla 45 milyona, doluluk oranında ise yüzde 83,7’ye ulaşıldı. Kargo gelirinde dolar bazında yüzde 13 artış yaşanırken, bütün bu olumlu seyrin kâra yansımasını yüzde 95 zamlanan jet yakıtı önledi. Jet yakıtının ton fiyatı 2025 Haziran’ında 662 dolarken, bu yılın Haziran sonunda 1.291 dolara yükseldi.

THY, savaşın etkilerini yeni hatlarla hafifletti! Yılın ikinci yarısında geçen yılın kârlılığına ulaşmayı hedefliyor

UZAKLARA GİDEREK YOLCUSUNU ÇOĞALTTI

Türk Hava Yolları, kriz yönetiminde proaktif davranarak savaşın seyrine göre kapasite planlamasını yaptı. THY yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, yolcu sayıları Avrupa’da yüzde 36, Asya ve Uzak Doğu’da yüzde 11 gerilerken, Suriye’de yüzde 3, Pakistan’da yüzde 28, Özbekistan’da yüzde 9, Kazakistan’da yüzde 10, Kanada’da yeni hatlarla yüzde 9 artış sağlandı. Kargoda ise Uzak Doğu hariç bütün hatlarda kapasite artışı yaşandı. İlaçtan taze meyve ve sebzeye kadar çok çeşitli kargo, Turkish Cargo ile taşındı.

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