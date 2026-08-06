12 maddeden oluşan yasa teklifinde Öcalan’a statü ve af yok. PKK’lılara altı aylık başvuru süresi tanınacak ve ceza indirimleri yapılacak. Silah bırakma kesinleşmeden yasa yürürlüğe girmeyecek. Takip için iki komisyon kurulacak.

Terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve yasa teklifine ilişkin trafik dün sabah erken saatlerde başladı. AK Parti Meclis grubu sabah saatlerinde basına kapalı olarak toplandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle ilgili olarak milletvekillerini bilgilendirdi.

Toplantıda, teklifteki eksik imzalar da tamamlandı. Güler, teklifte de öngörüldüğü gibi süreçle ilgili kritik eşiğin silah bırakma olacağını hatırlattı. Toplantının ardından ise AK Parti ve MHP grup yöneticilerinin de katıldığı bir basın toplantısı ile teklif kamuoyuna duyuruldu. TBMM Başkanlığına ‘Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasa Teklifi’ başlığı ve 360 imza ile sunulan 12 maddelik teklifle getirilen düzenlemeler şöyle:

Terörsüz Türkiye'ye 360 tarihi imza! Çerçeve yasa AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu

Teklif ile PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiilî varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Millî Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayınlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi amaçlanıyor. Kanun hükümleri PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

ÖCALAN’A ÖZEL TEDBİR

Teklifte, herhangi bir ceza indiriminden yararlanmaması için Öcalan için özel madde düzenlendi. Buna göre örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkûm olanlar ile yine bu örgütün faaliyeti çerçevesinde 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar için verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alanlar ile bu suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutuluyor.

Terörsüz Türkiye'ye 360 tarihi imza! Çerçeve yasa AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu

TAKİP VE UYGULAMA KURULU

Kanunun takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, bir kurul oluşturulacak. Bu kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak. Ayrıca TBMM bünyesinde İzleme Komisyonu kurulacak.

Terörsüz Türkiye'ye 360 tarihi imza! Çerçeve yasa AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu

NEREYE BAŞVURACAKLAR?

Kanundan yararlanmaya yönelik başvurular, başvuru yapacak kişinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına veya Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı yapılabilecek. Yurt dışında bulunanlar ise, bulundukları yerdeki Türk büyükelçilikleri ve konsolosluklara başvurabilecek.

Terörsüz Türkiye'ye 360 tarihi imza! Çerçeve yasa AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu

15 yıl altı hapis cezası gerektiren suçlardan yargılananlara 2 yıl siyasi yasak ve kamu görevi yasağı getirilecek. 15 yıl üstü hapis cezası gerektiren suçları işleyenler ise 10 yıllık erteleme kapsamına alınacak. Bu kişiler, 3 yıl boyunca siyasi yasaklı sayılacak ve kamu görevinde bulunamayacak.

SİLAHLARIN TESLİMİ

Örgüt mensuplarının, beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Silahların kayıt alınması ve teslimine ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşleri alınarak, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yasanın yürürlük tarihi ise MGK’nın alacağı kararın Resmî Gazete’de yayımlanması şartına bağlı olacak. MGK kararı yayımlandıktan sonra PKK’lılara kanundan yararlanmak için 6 aylık bir başvuru süresi öngörülüyor. Teklifin yarın Meclis Adalet Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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