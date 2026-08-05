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PKK'nın tamamen silah bırakması için altyapı hazır! AK Parti'li Ensarioğlu tarih verdi

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Terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, terör örgütü PKK'nın silah bırakması için tüm teknik altyapının hazır olduğunu ifade etti. Ensarioğlu, tamamen silah bırakılmasına ilişkin öngörülen tarihi açıkladı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Terörsüz Türkiye sürecinin kritik aşamalarından biri olan yasal düzenlemenin Meclis'e sunulması ile bir adım daha atıldı.

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' ismiyle hazırlanan düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Türkiye'yi ve bölgeyi yarım asırlık terör belasından kurtarmayı hedefleyen sürece ilişkin çarpıcı bir açıklama da AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan geldi.

TGRT Haber programında yayınlanan Medya Kritik programına katılan Ensarioğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu
Başlık ResmiAK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Daha önce sürecin ilk adımı olarak silahları yakan PKK'nın tamamen silah bırakması için 'tüm teknik altyapının hazır olduğunu' vurgulayan Ensarioğlu, "İki ay içinde bu işin olacağını öngörüyoruz" diyerek kritik tarihi işaret etti.

PKK'nın silah bırakması için altyapı hazır! AK Parti'li Ensarioğlu tarih verdi
Başlık ResmiPKK'nın silah bırakması için altyapı hazır! AK Parti'li Ensarioğlu tarih verdi

"MESELELERİ AK PARTİ ÇÖZDÜ"

Sürecin başlatılmasına kadar uzun yıllar devam eden politikalara dikkat çeken Ensarioğlu, "Yasal düzenlemeler gerektiren meselelerin tümü AK Parti döneminde çözüldü. Yasal olarak Kürt dili ve kimliğinin önünde sorun olarak gördüğümüz ve konuştuğumuz tüm yasal düzenlemeler yapıldı" dedi.

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BÖLGESEL SORUNLAR SÜRECE HIZ KAZANDIRDI!

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel jeopolitiğin, terör sorunundan kurtulmuş bir ülkenin gerekliliğini ispatlar nitelikte olduğunun altını çizen Ensarioğlu, "Orta Doğu'daki gelişmeler süreç için zemin hazırladı" ifadelerini kullandı.

PKK'nın silah bırakması için altyapı hazır! AK Parti'li Ensarioğlu tarih verdi
Başlık ResmiPKK'nın silah bırakması için altyapı hazır! AK Parti'li Ensarioğlu tarih verdi

"ÖNCEKİ SÜREÇLER SABOTE EDİLDİ"

Benzer süreçlerin Türk siyasetinden daha önce birçok kişinin siyasi hayatına mal olduğunu hatırlatan Galip Ensarioğlu, "Geçmişteki süreçler sabote edildi. Geçmişte bu meseleleri konuşmak riskliydi" şeklinde konuştu.

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EN ÖNEMLİ SORUN!

Türkiye'nin çok önemli ve tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Ensarioğlu, "Türkiye en mühim meselesini çözüyor" açıklamasında bulundu.

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