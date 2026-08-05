“Yeraltı” dizisinde Melek rolünü oynayan Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası, kızının kendisinden 10 yaş büyük set arkadaşı ile ilişki yaşadığını öne sürdü. Kızının telefonundaki mesajları gören baba, menajerlik şirketi ve oyuncu hakkında savcılığa başvurdu.

Sevilen dizilerden 'Yeraltı'nda Melek karakterini oynayan Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası mesajlarını yakaladı! 10 yaş büyük set arkadaşına suç duyurusu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzun yıllardır dizi ve film sektöründe catering ile cast alanlarında çalışan Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının kendi onayı alınmadan projelerde yer aldığını iddia etti. Çiftçi ayrıca, kızının “Yeraltı” dizisindeki partneri Hakan Çelebi ile sevgili olduğunu öne sürdü.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası mesajlarını yakaladı! 10 yaş büyük set arkadaşına suç duyurusu

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Eşiyle boşanma aşamasında olan Ünal Çiftçi ifadesinde şunları söyledi: “Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.

Eşim Kader Çiftçi’yle evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma karşı tepki göstermemektedir. Menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz adındaki şahıstır.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası mesajlarını yakaladı! 10 yaş büyük set arkadaşına suç duyurusu

Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızamı almamıştır. Bu durum nedeniyle OnTalent Menajerlik şirketi sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutunda iletişim halinde olan set arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçiyim.”

Hakan Çelebi

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