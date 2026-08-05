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Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? Amedspor maçı sonrası ilk konuk Galatasaray!

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Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? Amedspor maçı sonrası ilk konuk Galatasaray!

Erzurumspor FK taraftarlarının uzun süredir beklediği haber geldi. Erzurum Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kapsamlı teknik inceleme ve güçlendirme çalışmalarına alınan Kazım Karabekir Stadyumu'nda sürecin tamamlandığını duyurdu. Peki, Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? İşte yapılan duyuruya dair detaylar...

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Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı, ilk maç ne zaman merakla araştırılıyor. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir devam eden inceleme, bakım ve güçlendirme çalışmalarının ardından alınan kararla Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK için gelişmeler yaşandı. Mavi-beyazlı ekip, iç sahadaki ilk Süper Lig maçında Galatasaray'ı tamamen dolu tribünler önünde ağırlayabilecek.

Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? Amedspor maçı sonrası ilk konuk Galatasaray!
Başlık ResmiErzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? Amedspor maçı sonrası ilk konuk Galatasaray!

ERZURUMSPOR KAZIM KARABEKİR STADYUMU AÇILDI MI?

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Kazım Karabekir Stadyumu'nda yürütülen teknik inceleme, yapısal sağlık izleme, bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Yapılan mühendislik değerlendirmelerinin ardından stadyumun Doğu (Maraton), Batı (Protokol), Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası tribünlerinin tamamının yeniden tam seyirci kapasitesiyle kullanılmasının mevcut yapısal durum açısından uygun olduğu bildirildi.

Alınan karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadyumu, 2026-2027 sezonunda tüm tribünleri açık şekilde hizmet verecek.

Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? Amedspor maçı sonrası ilk konuk Galatasaray!
Başlık ResmiErzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? Amedspor maçı sonrası ilk konuk Galatasaray!

ERZURUMSPOR'UN İLK MAÇI NE ZAMAN, ERZURUMSPOR-AMEDSPOR MAÇI NEREDE?

Erzurumspor FK, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonundaki ilk maçına 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da çıkacak.

Mavi-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Karşılaşma Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? Amedspor maçı sonrası ilk konuk Galatasaray!
Başlık ResmiErzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu açıldı mı? Amedspor maçı sonrası ilk konuk Galatasaray!

ERZURUMSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor FK'nın 2026-2027 sezonundaki ilk iç saha karşılaşması 23 Ağustos 2026 tarihinde Galatasaray'a karşı oynanacak.

Tam kapasiteyle yeniden açılan Kazım Karabekir Stadyumu, uzun bir aranın ardından ilk kez dört tribünü de açık şekilde Süper Lig maçına ev sahipliği yapacak

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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