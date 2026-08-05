Sturm Graz'dan Fenerbahçe itirafı: "Mümkün değil"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'ye kötü bir oyunla 2-0 mağlup olan Sturm Graz, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli takımın hakkını verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

FENERBAHÇE'DEN NET GALİBİYET

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili ve baskılı başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti. İlk yarıda sakatlıklar nedeniyle sık sık oyunun durmasıyla tempo düştü. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, 45. dakikada Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde üstün oyununu sürdüren ve birkaç net pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe'de daha sonra yorgunluk belirtileri görüldü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın değişiklikleriyle oyunda dengeyi tekrar kuran sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe - Sturm Graz

AVUSTURYA EKİBİNDEN İTİRAF

Fenerbahçe karşısında çaresiz kalan ve maç boyunca oyun üstünlüğünü sarı lacivertlilere kaptıran Sturm Graz, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda acı bir itirafta bulundu. Müsabaka skorunu paylaşan Avusturya ekibi, "Bu kaliteyi savunmak pek mümkün değil!" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası