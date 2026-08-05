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Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Lig'de yaz transfer sezonu tarihleri

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Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Lig'de yaz transfer sezonu tarihleri
Fotoğraf Başlığı Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Birçok takım yeni sezon öncesinde transfer sürecine yoğunlaşırken futbolseverler ''Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor?'' sorusunu da gündeme taşıdı.

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Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Lig'de transfer çalışmalarının yoğunlaşmasıyla birlikte gözler resmi takvimlere çevrildi. Peki, Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte 2026 yaz transfer döneminin kapanış tarihleri...

Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri
Başlık ResmiAvrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri

AVRUPA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yaz transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen ligelerinde transfer çalışamaları Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek. İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A'da transfer dönemi 1 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

İspanya LaLiga'da ise kulüpler transferlerini 2 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Avusturya Bundesliga'da yaz transfer sezonunun kapanış tarihi ise 8 Eylül 2026 olacak.

LigBaşlangıçBitiş
Premier Lig15 Haziran 20261 Eylül 2026
Ligue 115 Haziran 20261 Eylül 2026
Bundesliga (Almanya)1 Temmuz 20261 Eylül 2026
Serie A29 Haziran 20261 Eylül 2026
LaLiga2 Temmuz 20262 Eylül 2026
Süper Lig22 Haziran 20264 Eylül 2026
Bundesliga (Avusturya)1 Temmuz 20268 Eylül 2026
Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri
Başlık ResmiAvrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri

TÜRKİYE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvime göre Süper Lig'de yaz transfer dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı.

Kulüpler yeni sezon öncesindeki transferlerini 4 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri
Başlık ResmiAvrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Süper Lig'in ilk maçı ise Galatasaray-Çorum FK arasında akşam saat 21.30'da oynanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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