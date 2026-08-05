Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Lig'de yaz transfer sezonu tarihleri

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Birçok takım yeni sezon öncesinde transfer sürecine yoğunlaşırken futbolseverler ''Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor?'' sorusunu da gündeme taşıdı.

Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Lig'de transfer çalışmalarının yoğunlaşmasıyla birlikte gözler resmi takvimlere çevrildi. Peki, Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte 2026 yaz transfer döneminin kapanış tarihleri...

Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri

AVRUPA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yaz transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen ligelerinde transfer çalışamaları Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek. İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A'da transfer dönemi 1 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

İspanya LaLiga'da ise kulüpler transferlerini 2 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Avusturya Bundesliga'da yaz transfer sezonunun kapanış tarihi ise 8 Eylül 2026 olacak.

Lig Başlangıç Bitiş Premier Lig 15 Haziran 2026 1 Eylül 2026 Ligue 1 15 Haziran 2026 1 Eylül 2026 Bundesliga (Almanya) 1 Temmuz 2026 1 Eylül 2026 Serie A 29 Haziran 2026 1 Eylül 2026 LaLiga 2 Temmuz 2026 2 Eylül 2026 Süper Lig 22 Haziran 2026 4 Eylül 2026 Bundesliga (Avusturya) 1 Temmuz 2026 8 Eylül 2026

Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri

TÜRKİYE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvime göre Süper Lig'de yaz transfer dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı.

Kulüpler yeni sezon öncesindeki transferlerini 4 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Ligde yaz transfer sezonu tarihleri

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Süper Lig'in ilk maçı ise Galatasaray-Çorum FK arasında akşam saat 21.30'da oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası