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Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

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Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Fotoğraf Başlığı Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede

Trabzonspor'un transferinde mutlu sona ulaştığı dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, Türkiye'ye gelerek bordo-mavili taraftarlarla ilk kez bir araya geldi. İstanbul'da coşkulu bir karşılama ile karşılanan Mısırlı yıldızın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından gözler imza törenine çevrildi. Taraftarlar ''Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?'' araştırmaya başladı.

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Bordo-mavili kulüp Mohamed Salah için düzenlenecek imza töreninin tarihini ve saatini resmen duyurdu. Taraftarların da katılımına açık gerçekleştirilecek organizasyonda, yıldız futbolcunun Trabzonspor formasıyla ilk kez taraftarların karşısına çıkması bekleniyor. Peki, Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Başlık ResmiMohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Trabzonspor, Mohamed Salah için düzenlenecek imza töreninin 6 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruya göre organizasyon, taraftarların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Başlık ResmiMohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un açıklamasına göre Mohamed Salah'ın imza töreni saat 19.30'da başlayacak. Kulüp taraftarları tarihi organizasyona davet ederken, yeni sezon formalarıyla tribünlerde yer almaları çağrısında bulundu.

Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Başlık ResmiMohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Mısırlı yıldız futbolcu için düzenlenecek imza törenine Papara Park ev sahipliği yapacak.

Trabzonspor taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyonda Salah'ın ilk kez bordo-mavili formayla taraftarları selamlaması bekleniyor.

Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Başlık ResmiMohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

MOHAMED SALAH İSTANBUL'DA

Transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Türkiye'ye gelen Mohamed Salah, tatilini geçirdiği Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan özel uçakla İstanbul'a ulaştı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde çok sayıda Trabzonspor taraftarı tarafından karşılanan yıldız futbolcu, bordo-mavili forma giyerek taraftarları selamladı. Tezahüratlara eşlik eden Salah, taraftarlarla birlikte "üçlü" çektirerek büyük coşku yaşattı.

Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Başlık ResmiMohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

Karşılama töreninin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile havalimanından ayrılan deneyimli futbolcu, sağlık kontrolleri için Acıbadem Maslak Hastanesi'ne geçti.

Trabzonspor Kulübü, Mohamed Salah'ın sponsor hastaneleri olan Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrollerini tamamladığını duyurdu. Sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncunun iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Başlık ResmiMohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

SALAH'DAN TARAFTARA İLK MESAJ

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Mohamed Salah, bordo-mavili taraftarlara seslendi.

61 numaralı Trabzonspor formasını giyen Mısırlı yıldız, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullanarak taraftarlara ilk mesajını gönderdi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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