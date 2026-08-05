Mayıs ayında abisiyle yaşadığı tartışmadan sonra evden ayrılarak Gürcistan'a giden ve 27 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Okan Akşit'in durumuna dair belirsizlik sürüyor. Akşit'in annesi Aysel Kılıç, oğlunun son görüşmede kendisine "Anne, başıma kötü işler geldi. Beni kurtar" dediğini belirterek dikkat çeken detayları açıkladı.

Bolu'da yaşayan Aysel Kılıç, mayıs ayında evden ayrılarak Gürcistan'a giden ve 24 Temmuz'dan bu yana haber alamadığı oğlunu arıyor. Oğlunun hayatından endişe eden gözü yaşlı anne, "Bana 'Anne, başıma kötü işler geldi. Beni kurtar' dedi. Bir arkadaşının oğlumun üzerinden alışveriş yaptığını ve onu bir dövizciye borçlandırdığını söyledi" dedi.

Son sözü "Anne beni kurtar" oldu! Abisiyle tartışıp evden ayrılan Okan Akşit'in akıbeti merak ediliyor

İddiaya göre, mayıs ayında ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından Adana'daki bir arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrılan Okan Akşit (30), yaklaşık bir hafta sonra annesi Aysel Kılıç'ı (66) arayarak "Batuhan" isimli arkadaşıyla Gürcistan'ın Batum kentine geçtiğini söyledi. Oğlunun sağlık sorunları olduğunu ve uzun yola çıkmasını istemediğini belirten anne Kılıç, sonrasında oğlundan aldığı telefonla endişelerinin arttığını ifade etti.

Son sözü "Anne beni kurtar" oldu! Abisiyle tartışıp evden ayrılan Okan Akşit'in akıbeti merak ediliyor

"BANA 'ANNE BENİ KURTAR' DEDİ"

Oğlunun Batum'dayken kendisini arayarak yardım istediğini anlatan Kılıç, "Ağabeyiyle evde tartıştıktan sonra bizden koptu. Adana'ya arkadaşının yanına gideceğini söyledi. Kimin ne olduğunu bilmediğimizi söyleyip gitmemesi için yalvardım ancak engel olamadım. Sağlık sorunları var, uzun yolculuk yapamıyor. Bir hafta sonra beni arayıp Gürcistan'ın Batum kentine gittiğini söyledi. 'Anne, başıma kötü işler geldi. Beni kurtar' dedi. Bir arkadaşının oğlumun üzerinden alışveriş yaptığını ve onu bir dövizciye borçlandırdığını söyledi. Daha sonra sınıra gitmiş ancak geçişine izin verilmediği için geri çevrilmiş" dedi.

Son sözü "Anne beni kurtar" oldu! Abisiyle tartışıp evden ayrılan Okan Akşit'in akıbeti merak ediliyor

"ÖLÜ MÜ, SAĞ MI BİLMİYORUM"

Oğluyla son olarak 24 Temmuz'da iletişim kurabildiğini ve o tarihten bu yana hiçbir haber alamadığını vurgulayan gözü yaşlı anne, "O tarihten bu yana oğlumdan haber alamıyorum. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Oğlumun bulunmasını istiyorum. Başvurduğum yerlerden bir sonuç alamadım. Ne olur, bana yardım edin. Kimseyi tanımadığını, iyi niyetinin kötüye kullanılabileceğini söyleyerek gitmemesi için çok yalvardım. Batuhan isimli bir arkadaşından bahsetti ve bu kişinin Adanalı olduğunu söyledi. Sözümü dinlemedi. Şimdi bir anne olarak çok endişeliyim ve oğlumun bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası