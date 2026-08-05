Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı cevabı! Nunez ve Sörtloth için tarih verdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki yıldızla Dünya Kupası'ndan itibaren temas kurduklarını ve Salah cephesinden kulübü zorlayıcı talepler gelmediğini kaydeden Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarına da cevap verdi. Ayrıca Ertuğrul Doğan; Darwin Nunez, Sörloth, Marmoush ve 6 numara transferlerine ilişkin soruyu da cevapladı.

Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak dengeleri değiştiren bir hamleye imza atan Trabzonspor'da Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibuspor'a konuştu.

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"DÜNYA KUPASI SIRASINDA GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Dünya Kupası'ndan itibaren temas kurduklarını kaydeden Ertuğrul Doğan, "Salah'ın kariyerini konuşacak halimiz yok, Premier Lig'in en büyük oyuncusu. Çok pozitif bir arkadaşımız. Trabzonspor'a ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı, o yüzden ilerletmedik. Daha sonra tekrar başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hızlı bir şekilde anlaştık. İki taraf da ilk dakikadan itibaren olumlu bir şekilde görüştü, 4-5 gün içinde sonuçlandırmış olduk. Kafamızda almak vardı, biz her şeye hazırdık, onların da hiç olmayacak istekleri yoktu. Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden her seviyede oyuncuyu buraya getirebilir. İnşallah bu yıl zirve yarışının içinde olacağız." dedi.

Mohamed Salah

SERDAL ADALI CEVABI

Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Biz istemedik." şeklindeki açıklamasının sorulmasına üzerine, "Hiçbir bilgim yok, biz istedik, aldık." cevabını verdi.

"HİÇ OLMAYACAK İSTEKLERİ YOKTU"

Salah cephesinin karşılanamayacak bir istekte bulunmadığını belirten Doğan, "İki taraf da ilk dakikadan itibaren olumlu bir şekilde görüştü, 4-5 gün içinde sonuçlandırmış olduk. Kafamızda almak vardı, biz her şeye hazırdık, onların da hiç olmayacak istekleri yoktu. Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğuna inandı. Trabzon'da muhtemelen bu akşam 20 bin kişi karşılayacak. Herkes çok mutlu, kafası rahat." şeklinde konuştu.

Mohamed Salah

NUNEZ, SÖRLOTH, MARMOUSH TRANSFERLERİ

Darwin Nunez, Sörloth, Marmoush ve 6 numara transferlerine ilişkin konuşan Ertuğrul Doğan, "Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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