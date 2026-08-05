Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele Tuuba, yeniden televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte izleyicilerin gündemine oturdu. İlk filmin devamı olan film hakkında ''Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?'' ve ''Vizontele Tuuba oyuncuları kim, konusu nedir?'' soruları araştırılmaya başlandı.

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1980'li yılların atmosferini başarılı bir şekilde yansıtırken güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki, Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi, konusu ne ve oyuncuları kimler?

Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele Tuuba'nın çekimleri Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi. Film için 1980'li yılların Hakkari'sini yansıtacak büyük bir plato kuruldu ve yaklaşık üç ay süren çalışmalarla dönemin atmosferi yeniden oluşturuldu.

Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

Çekim alanında evler, dükkanlar, açık hava sineması, benzin istasyonu, otobüs terminali ile sokak ve caddeler sıfırdan inşa edildi. Çekimlerin Ankara'da geçen bölümleri ise Yılmaz Erdoğan'ın eğitim gördüğü Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamlandı. Yapımın laboratuvar ve post-prodüksiyon çalışmaları ise Almanya'nın Münih kentindeki Arri Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.

Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

VİZONTELE TUUBA NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Vizontele Tuuba 23 Ocak 2004 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.

Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Oyuncu Rolü Yılmaz Erdoğan Deli Emin Tarık Akan Güner Sernikli Altan Erkekli Başkan Nazmi Doğan İclal Aydın Ceyhan Demet Akbağ Sıti Ana Tuba Ünsal Tuba Sernikli Tolga Çevik Nafiz Doğan İdil Fırat Aysel Sernikli Bican Günalan Sezgin Şener Kökkaya Basri Salih Kalyon Casım Tuncer Salman Ahmet Doğan Erdal Tosun Manav Şehmus Bülent İnal Mahmut Duran Celal Tak Panayırcı Nuri Gökaşan Jandarma Komutanı Ercüment Zerrin Sümer Vildan Hanım Sinan Bengier Kamyoncu Caner Alkaya İso Cezmi Baskın Latif Zeynep Tokuş Asiye Selim Erdoğan Servet Volkan Demirok Kino Bahri Beyat Türkçe Öğretmeni Nejat Uygur Hacı Zübeyir Deniz Akkaya Deniz Kızı Bahtiyar Engin Civciv Satıcısı Ata Demirer Telekutucu Selahattin Taşdöğen Simo Meral Çetinkaya Felek Şenol Ballı Yılmaz Şahin Yaylı Musto Sinan Kılıç Aykut Nusret Karakuş Veysi Deniz Erdoğan Cevdet Cahit Taş Rüstem Tuna Orhan Cahit Derya Oyanay Fadile Elif İnci Fazilet Yasemin Ergene Aynur Arzu Tan Bayraktutan Zehra

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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