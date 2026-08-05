Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele Tuuba, yeniden televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte izleyicilerin gündemine oturdu. İlk filmin devamı olan film hakkında ''Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?'' ve ''Vizontele Tuuba oyuncuları kim, konusu nedir?'' soruları araştırılmaya başlandı.
Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1980'li yılların atmosferini başarılı bir şekilde yansıtırken güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki, Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi, konusu ne ve oyuncuları kimler?
VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizontele Tuuba'nın çekimleri Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi. Film için 1980'li yılların Hakkari'sini yansıtacak büyük bir plato kuruldu ve yaklaşık üç ay süren çalışmalarla dönemin atmosferi yeniden oluşturuldu.
Çekim alanında evler, dükkanlar, açık hava sineması, benzin istasyonu, otobüs terminali ile sokak ve caddeler sıfırdan inşa edildi. Çekimlerin Ankara'da geçen bölümleri ise Yılmaz Erdoğan'ın eğitim gördüğü Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamlandı. Yapımın laboratuvar ve post-prodüksiyon çalışmaları ise Almanya'nın Münih kentindeki Arri Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.
VİZONTELE TUUBA NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Vizontele Tuuba 23 Ocak 2004 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.
VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI
|Oyuncu
|Rolü
|Yılmaz Erdoğan
|Deli Emin
|Tarık Akan
|Güner Sernikli
|Altan Erkekli
|Başkan Nazmi Doğan
|İclal Aydın
|Ceyhan
|Demet Akbağ
|Sıti Ana
|Tuba Ünsal
|Tuba Sernikli
|Tolga Çevik
|Nafiz Doğan
|İdil Fırat
|Aysel Sernikli
|Bican Günalan
|Sezgin
|Şener Kökkaya
|Basri
|Salih Kalyon
|Casım
|Tuncer Salman
|Ahmet Doğan
|Erdal Tosun
|Manav Şehmus
|Bülent İnal
|Mahmut Duran
|Celal Tak
|Panayırcı
|Nuri Gökaşan
|Jandarma Komutanı Ercüment
|Zerrin Sümer
|Vildan Hanım
|Sinan Bengier
|Kamyoncu
|Caner Alkaya
|İso
|Cezmi Baskın
|Latif
|Zeynep Tokuş
|Asiye
|Selim Erdoğan
|Servet
|Volkan Demirok
|Kino
|Bahri Beyat
|Türkçe Öğretmeni
|Nejat Uygur
|Hacı Zübeyir
|Deniz Akkaya
|Deniz Kızı
|Bahtiyar Engin
|Civciv Satıcısı
|Ata Demirer
|Telekutucu
|Selahattin Taşdöğen
|Simo
|Meral Çetinkaya
|Felek
|Şenol Ballı
|Yılmaz
|Şahin Yaylı
|Musto
|Sinan Kılıç
|Aykut
|Nusret Karakuş
|Veysi
|Deniz Erdoğan
|Cevdet
|Cahit Taş
|Rüstem
|Tuna Orhan
|Cahit
|Derya Oyanay
|Fadile
|Elif İnci
|Fazilet
|Yasemin Ergene
|Aynur
|Arzu Tan Bayraktutan
|Zehra