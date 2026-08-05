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Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

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Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları
Fotoğraf Başlığı Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele Tuuba, yeniden televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte izleyicilerin gündemine oturdu. İlk filmin devamı olan film hakkında ''Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?'' ve ''Vizontele Tuuba oyuncuları kim, konusu nedir?'' soruları araştırılmaya başlandı.

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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1980'li yılların atmosferini başarılı bir şekilde yansıtırken güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki, Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi, konusu ne ve oyuncuları kimler?

Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları
Başlık ResmiVizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele Tuuba'nın çekimleri Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi. Film için 1980'li yılların Hakkari'sini yansıtacak büyük bir plato kuruldu ve yaklaşık üç ay süren çalışmalarla dönemin atmosferi yeniden oluşturuldu.

Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları
Başlık ResmiVizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

Çekim alanında evler, dükkanlar, açık hava sineması, benzin istasyonu, otobüs terminali ile sokak ve caddeler sıfırdan inşa edildi. Çekimlerin Ankara'da geçen bölümleri ise Yılmaz Erdoğan'ın eğitim gördüğü Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamlandı. Yapımın laboratuvar ve post-prodüksiyon çalışmaları ise Almanya'nın Münih kentindeki Arri Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.

Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları
Başlık ResmiVizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

VİZONTELE TUUBA NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Vizontele Tuuba 23 Ocak 2004 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.

Vizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları
Başlık ResmiVizontele Tuuba nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte Vizontele Tuuba oyuncuları

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

OyuncuRolü
Yılmaz ErdoğanDeli Emin
Tarık AkanGüner Sernikli
Altan ErkekliBaşkan Nazmi Doğan
İclal AydınCeyhan
Demet AkbağSıti Ana
Tuba ÜnsalTuba Sernikli
Tolga ÇevikNafiz Doğan
İdil FıratAysel Sernikli
Bican GünalanSezgin
Şener KökkayaBasri
Salih KalyonCasım
Tuncer SalmanAhmet Doğan
Erdal TosunManav Şehmus
Bülent İnalMahmut Duran
Celal TakPanayırcı
Nuri GökaşanJandarma Komutanı Ercüment
Zerrin SümerVildan Hanım
Sinan BengierKamyoncu
Caner Alkayaİso
Cezmi BaskınLatif
Zeynep TokuşAsiye
Selim ErdoğanServet
Volkan DemirokKino
Bahri BeyatTürkçe Öğretmeni
Nejat UygurHacı Zübeyir
Deniz AkkayaDeniz Kızı
Bahtiyar EnginCivciv Satıcısı
Ata DemirerTelekutucu
Selahattin TaşdöğenSimo
Meral ÇetinkayaFelek
Şenol BallıYılmaz
Şahin YaylıMusto
Sinan KılıçAykut
Nusret KarakuşVeysi
Deniz ErdoğanCevdet
Cahit TaşRüstem
Tuna OrhanCahit
Derya OyanayFadile
Elif İnciFazilet
Yasemin ErgeneAynur
Arzu Tan BayraktutanZehra
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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