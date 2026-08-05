Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun testi de pozitif çıktı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun testi de pozitif çıktı!

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Etimesgut eski Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı ve Fado adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu’nun "kokain" testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun testi de pozitif çıktı!
Başlık ResmiErdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun testi de pozitif çıktı!

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Erdal Beşikçioğlu
GÜNDEM

Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmıştı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Altay Bayındır'da anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi
Altay'da anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi
Kaydet
Mohamed Salah saat kaçta Trabzon'a gelecek? Trabzonspor Salah'ın Trabzon Havalimanı’nda olacağı saati duyurdu
Mohamed Salah saat kaçta Trabzon'a gelecek?
Kaydet
Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.