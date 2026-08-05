Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Etimesgut eski Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı ve Fado adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu’nun "kokain" testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun testi de pozitif çıktı!

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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