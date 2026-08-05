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Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez yakalandı

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Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez yakalandı

Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olan Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından yakalandığı öğrenildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, saklandığı adreste yakalandı.

Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez yakalandı
Başlık ResmiFirari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez yakalandı
Başlık ResmiFirari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez yakalandı

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA!

Bunun üzerine dün sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

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YAKALAMA EMRİ SONRASI FİRARDAYDI

Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez, bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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