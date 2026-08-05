Mohamed Salah'ın imza töreninin günü ve saati açıklandı
Trabzonspor Kulübü, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah için 6 Ağustos perşembe günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak adından söz ettiren bordo mavili ekip, oyuncu için imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
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PAPARA PARK’TA İMZA TÖRENİ
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.“ denildi.
SALAH SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Salah, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Muhammed Salah, sponsorumuz, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.
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