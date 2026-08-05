Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Bordo-mavili kulübün dünya futbolunun önemli isimlerinden olan Mohamed Salah'ın kariyeri, başarıları ve forma giydiği takımlara çevrildi.

Trabzonspor'un Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başladığını duyurmasının ardından futbolseverler, yıldız oyuncunun kariyer yolculuğunu yeniden araştırmaya başladı. Liverpool'da geçirdiği unutulmaz yılların ardından yeni bir maceraya hazırlanan Salah, kulüp ve milli takım kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en önemli futbolcuları arasında gösteriliyor.

MOHAMED SALAH KİMDİR?

Mohamed Salah Hamid Mahrous Ghaly, 15 Haziran 1992 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan yıldız futbolcu, son yıllarda futbolun en önemli hücum oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Futbol kariyerine küçük yaşlarda başlayan Salah, kısa sürede Mısır futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak öne çıktı.

Milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza atan Salah, uzun yıllardır Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını üstleniyor. 2018 ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden yıldız oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ın tarihindeki ilk galibiyetlere ve ilk kez son 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından iki kez "Afrika'da Yılın Futbolcusu" seçilen Salah, Premier League tarihinin en golcü yabancı futbolcuları arasında yer alırken UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü Afrikalı oyuncularından biri olmayı da başardı.

Mohamed Salah kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'un yeni transferi Salah hakkında merak edilenler

MOHAMED SALAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Mısır ekibi El Mokawloon'da başlayan Mohamed Salah, burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2012 yılında İsviçre'nin Basel takımına transfer olan yıldız futbolcu, burada iki lig şampiyonluğu yaşadı ve Avrupa kupalarındaki performansıyla adından söz ettirdi.

Basel'in ardından 2014 yılında Chelsea'ye transfer olan Salah, daha sonra Fiorentina ve Roma'da kiralık olarak forma giydi. Roma'daki başarılı performansının ardından bonservisiyle İtalyan ekibine transfer olan yıldız oyuncu, 2017 yılında Liverpool'a imza attı. Liverpool formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier League, FA Cup, Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan Salah, kulüp tarihinin en golcü isimleri arasına girdi. 2026 yazında Liverpool'dan ayrılan yıldız futbolcu için Trabzonspor resmi transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.

Mohamed Salah kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'un yeni transferi Salah hakkında merak edilenler

Mohamed Salah'ın forma giydiği kulüpler:

El Mokawloon (2010-2012)

Basel (2012-2014)

Chelsea (2014-2016)

Fiorentina - kiralık (2015)

Roma - kiralık (2015-2016)

Roma (2016-2017)

Liverpool (2017-2026)

Trabzonspor (2026 -)

Mohamed Salah kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'un yeni transferi Salah hakkında merak edilenler

MOHAMED SALAH ASLEN NERELİ?

Mohamed Salah, Mısır'ın Garbiya iline bağlı bir köyde doğdu. Aslen Mısırlı olan yıldız futbolcu, çocukluk yıllarını ülkesinde geçirdi ve futbol eğitimini de Mısır'da aldı.

KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ BAŞARILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2 Premier League şampiyonluğu

FA Cup şampiyonluğu

İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu

UEFA Süper Kupası şampiyonluğu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu

4 Premier League Altın Ayakkabı ödülü

3 kez PFA Yılın Futbolcusu

2 kez Premier League Sezonun Oyuncusu

2 kez CAF Afrika'da Yılın Futbolcusu

Premier League tarihinin en golcü yabancı futbolcuları arasında yer aldı.

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