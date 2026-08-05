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Ekonomi

Salah geldi, Trabzonspor hisseleri coştu!

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Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi için resmi görüşmelere başlaması, kulübün finansal varlıklarına da yansıdı. KAP açıklamasının ardından TSPOR hisseleri yükselişe geçerken, Trabzonspor Fan Token'da da dikkat çeken prim görüldü.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da uzun yıllardır forma giyen, hızı, golcülüğü ve istikrarlı performansıyla dünyanın en başarılı kanat oyuncuları arasında gösterilen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.Türkiye'nin önemli kulüplerinden Trabzonspor da Salah transferi için resmi görüşmelere başlamıştı. Kulübün transfer görüşmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurmasının ardından Trabzonspor hisselerinde güçlü bir yükseliş rallisi gözlemlendi.

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TSPOR HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Transfer haberinin yatırımcılar ve taraftarlar tarafından olumlu karşılanmasıyla Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği (TSPOR) hisseleri günü yüzde 6,52 yükselişle tamamlarken, hisse fiyatı 0,98 TL seviyesine çıktı. Salah transferine yönelik beklentilerin artmasıyla kulübün kripto varlığı olan Trabzonspor Fan Token'da (TRA) da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

Salah geldi, Trabzonspor hisseleri coştu!
Başlık ResmiSalah geldi, Trabzonspor hisseleri coştu!

Öte yandan Salah ile anlaşma sağlanmasının ardından Trabzonspor hisselerindeki yükseliş rallisi devam ediyor. Mohamed Salah transferine ilişkin beklentilerin etkisiyle Trabzonspor hisselerindeki yükseliş bugün de sürdü. TSPOR hissesi güne 1,01 TL'den başlarken, gün içinde 1,02 TL'yi gördü. TSPOR hisselerinde yatırımcı ilgisi ise devam ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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