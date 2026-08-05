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Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: 'Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak'

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: 'Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak'
Fotoğraf Başlığı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: Çerçeve yasa bugün Meclise sunulacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasanın bugün Meclis'e sunulacağını açıkladı. Güler "Bugün içerisinde verileceği kesin, saati bildireceğiz" dedi.

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Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik aşamalarından biri olan çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa teklifinin bugün Meclis’e sunulacağını açıkladı. Güler "Bugün içerisinde verileceği kesin, saati bildireceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla 51 üye ile Komisyon kurulmuştu. Komisyon ortak bir rapor çıkarmış, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM’de grubu bulunan partilerle yasa teklifi çıkarılması için görüşmüştü.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak Çerçeve Kanun Teklifi’ni geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin imzasına sunmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine dün imza atmış, teklifi Bahçeli ile birlikte MHP Milletvekilleri Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzalamıştı. Yasanın ismi "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olmuştu.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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