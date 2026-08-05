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Dünya

Evlat demeye bin şahit! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış

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Evlat demeye bin şahit! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış
Fotoğraf Başlığı Evlat demeye bin şahit! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış

Yunanistan'da 55 yaşındaki bir adam, hayatını kaybeden 90 yaşındaki babasının cesedini yaklaşık iki buçuk yıl boyunca kullanılmayan aile otelinin bodrumundaki dondurucuda saklayarak emekli maaşını almaya devam ettiği iddiasıyla tutuklandı. Olay, komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

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Yunan polisinin açıklamasına göre, Mystras köyünde yaşayan 55 yaşındaki şüpheli, ölen babasının cesedini yıllarca dondurucuda sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli hakkında dolandırıcılık, gerçeğe aykırı beyanda bulunma ve ruhsatsız havalı tüfek bulundurma suçlamaları yöneltildi.

KOMŞULARIN İHBARIYLA ÇIKTI

Olay, komşuların 90 yaşındaki emekli öğretmeni uzun süredir görmediklerini yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı. Devlet televizyonu ERT'nin aktardığına göre, yerel halk yaşlı adamı en az dört yıldır görmediğini söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kullanılmayan aile otelinin bodrum katındaki dondurucuda donmuş halde bir ceset bulundu.

Evlat demeye bin şahit! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış
Başlık ResmiEvlat demeye bin şahit! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış

İKİ BUÇUK YILDIR DONDURUCUDAYMIŞ

Şüphelinin ifadesinde, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, cesedi ise aileye ait otelin dondurucusuna koyduğunu söylediği belirtildi. İlk incelemelerde, yaşlı adamın ölümünün doğal nedenler dışında gerçekleştiğine dair belirgin bir bulguya rastlanmadı.

Yetkililer, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için ceset üzerinde adli tıp incelemesi başlattı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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