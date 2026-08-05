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Spor

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev

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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi Shelbourne arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçını yönetecek.

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Hollanda’nın Amsterdam şehrinde bulunan Johan Cruijff Arena'da oynanacak Ajax-Shelbourne maçı, 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

UEFA Konferans Ligi mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4'üncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Atilla Karaoğlan
Başlık ResmiAtilla Karaoğlan

Müsabakada Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay ise AVAR olarak görev yapacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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