UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olan İstanbul Başakşehir, Avrupa'ya veda etti. Başakşehir'e üstünlük kuran Finlandiya ekibi, 3. eleme turunda At. Escaldes'i (Andorra) eleyen Vaduz (Lihtenştayn) ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Vesa Vasara'nın çalıştırdığı Inter Turku ile karşılaştı.

BAŞAKŞEHİR'E SOĞUK DUŞ

Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Başakşehir, rövanşta sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve Konferans Ligi'ne veda etti. Inter Turku'nun galibiyet golleri 18. dakikada Jasse Tuominen ve 47. dakikada Clinton Degol Jephta'dan geldi.

Başakşehir'e üstünlük kuran Finlandiya ekibi, 3. eleme turunda At. Escaldes'i (Andorra) eleyen Vaduz (Lihtenştayn) ile karşı karşıya gelecek.

Inter Turku - Başakşehir

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İLK YARI)

13. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.

18. dakikada Inter Turku öne geçti. Laine'nin pasında, Tuominen'in penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

Inter Turku, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Inter Turku - Başakşehir

NURİ ŞAHİN'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ilk maçın 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Veritas Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11'i ile çıktı.

Yedekler arasında Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Ergün, Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullaev, Hamza Güreler, Berkay Özcan, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner ve Bertuğ Yıldırım yer aldı.

Nuri Şahin, 1-1 sona eren ilk karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Karbownik, Ömer Ali ve Bertuğ'u yedeğe çekti, Olivier Kemen ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Teknik direktör Şahin, bu futbolcuların yerine Operi, Onur, Berat ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Inter Turku - Başakşehir

ŞAHİN'İN RÖVANŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Inter Turku karşısında bekleri değiştirdi.

Sağ bekte Ömer Ali'nin yerine Onur Bulut'u oynatan Şahin, sol bekte ise Karbownik'in yerine kart cezası sona eren Operi'yi tercih etti.

Orta sahada Kemen'in yokluğunda Berat'a forma veren 37 yaşındaki teknik adam, ileri uçta ise Bertuğ'un yerine Selke'yi görevlendirdi.

Inter Turku'da ise teknik direktör Vesa Vasara, ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Müsabakayı yaklaşık 100 Türk taraftar takip etti.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay

Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Haberle İlgili Daha Fazlası