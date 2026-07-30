İngiliz ekibi Fulham'ın, Fenerbahçe ile de anılan Real Madrid'in genç golcüsü Gonzalo Garcia'nın transferinde mutlu sona yaklaştığı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın Real Madrid'in 21 yaşındaki santrforu Gonzalo Garcia'nın transferinde anlaşma sağladığı belirtildi.

BONSERVİSİ İÇİN 40 MİLYON AVRO

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fulham, 21 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'e 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 2 milyon avroya kadar bonus maddesi de yer alıyor. Haberde, eflatun beyazlıların futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay alacağı ve oyuncu için eşleştirme hakkını elinde bulunduracağı belirtildi.

Fenerbahçe ile anılan Garcia için 40 milyon avro: Anlaşma tamam!

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Gonzalo Garcia'nın adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı lacivertlilerin, 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanı kapsamında santrfor takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden Real Madrid ile görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI YAPTI

Eflatun beyazlıların altyapısından yetişen 22 yaşındaki İspanyol santrfor, geçen sezon Real Madrid formasıyla toplamda 39 maçta süre aldı. Tüm kulvarlarda 1471 dakika görev yapan Gonzalo Garcia, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Santrfor, forvet arkası ve sağ kanatta görev yapabilen Garcia'nın güncel piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösteriliyor.

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