Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekibin tur mücadelesinin yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgileri belli oldu. Peki, Midtjylland-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği avantajı koruyarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor. Midtjylland ile oynanacak kritik rövanş öncesinde "Midtjylland-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?" soruları gündemde yer alıyor.

MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanacak Midtjylland-Beşiktaş karşılaşması 30 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena'da oynanacak mücadele Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Midtjylland-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? BJK Avrupa Ligi rövanş maçı yayın bilgileri

MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşması, S Sport televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı izleyebilecek.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 260. maçına çıkmaya hazırlanırken, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda ise 135. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı ekip bugüne kadar Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası'nda oynadığı 134 maçta 58 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı.

Midtjylland-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? BJK Avrupa Ligi rövanş maçı yayın bilgileri

BJK AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Midtjylland-Beşiktaş mücadelesi 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena'da oynanacak ve İngiliz hakem John Brooks tarafından yönetilecek. Yardımcılıklarını Neil Davies ile Nick Greenhalgh üstlenecek.

Beşiktaş'ta rövanş öncesinde Leandro Trossard (izinli), Felix Uduokhai (cezalı) ve Wilfred Ndidi (sakat) forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekip turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove - Tromsö eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Eğer elenirse yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Midtjylland-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? BJK Avrupa Ligi rövanş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ TURU NASIL ATLAR?

Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Danimarka'da tur peşinde olacak. Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak. Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek. Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.

Midtjylland-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? BJK Avrupa Ligi rövanş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

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