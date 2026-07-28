Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Darwin Nunez için yeni bir gelişme yaşandı. Uruguaylı yıldızın Türkiye yerine Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığı ve kariyerine Portekiz'de devam edebileceği öne sürüldü.

Transfer döneminde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sık sık anılan Darwin Nunez için yeni bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı yıldız golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve yeni adresinin netleşmeye başladığı ileri sürüldü.

PORTEKİZ İHTİMALİ GÜÇLENDİ

27 yaşındaki santrforun, eski günlerine dönmek adına Portekiz Ligi seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi. Benfica formasıyla yıldızını parlatan Nunez'in bir sezonluğuna kiralık olarak Portekiz'e dönmeye yakın olduğu öne sürüldü.

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BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTİYORDU

Türkiye'de özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Uruguaylı yıldız için iki kulübün de nabız yokladığı iddia edilmişti. Ancak Nunez'in önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve bu nedenle Portekiz seçeneğini daha yakın gördüğü belirtiliyor.

Darwin Nunez

MLS SEÇENEĞİ DE MASADA

RMC Sport'ta yer alan habere göre Darwin Nunez için ABD'den de teklifler olduğu belirtiliyor. MLS ekiplerinin golcü oyuncuyla ilgilendiği ancak Uruguaylı futbolcunun Avrupa'da forma giymeye devam etmek istediği ifade ediliyor.

AL HILAL'DE 24 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, burada tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada forma giydi. Nunez bu süreçte 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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