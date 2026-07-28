ABD'de gözler enflasyon verileri ardından faiz kararına çevrildi. FED'in açıklayacağı faiz kararı yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finans piyasalarını da yakından etkileyeceği için dünya genelindeki yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 28-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. FED 2.gün toplantısı ardından faiz kararına yönelik değerlendirmesini ilan edecek. Ancak faiz beklentisine yönelik değerlendirmeler günler öncesinden başlamıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından alınan faiz kararı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de (TSİ) kamuoyuyla paylaşılacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLUR?

Piyasalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisi öne çıkarken enerji fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonun hedefin üzerinde seyretmeye devam etmesi nedeniyle faiz artışı ihtimali de göz ardı edilmiyor.Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi,, "Fed'in bu yıl ve gelecek yıla girerken faiz oranlarını değiştirmeden sabit tutmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de açıklanan son ekonomik veriler, Fed'in temmuz toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentisini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Böylece yıllık enflasyon, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Enerji maliyetleri, martta aylık yüzde 10,9, nisanda yüzde 3,8 ve mayısta yüzde 3,9 yükseldikten sonra haziranda yüzde 5,7 geriledi. Enerji endeksindeki düşüş, barınma ve gıda dahil diğer kalemlerdeki fiyat artışlarını dengeleyerek aylık TÜFE'deki gerilemenin temel belirleyicilerinden biri oldu.

Enerji fiyatlarında aylık bazdaki düşüşe karşın enerji endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 15,7 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık bazda yatay seyrederken yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de haziranda aylık bazda yüzde 0,3 gerilerken yıllık bazda yüzde 5,5 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de tarım dışı istihdam ise haziranda 57 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4,2'ye geriledi. İstihdam artışındaki yavaşlamaya rağmen işsizlik oranındaki düşüş, iş gücü piyasasının genel olarak dirençli kaldığına işaret etti.

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