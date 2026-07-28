10 yılın ardından Manchester City'den ayrılan John Stones için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz savunmacının, İtalyan devi ile anlaşmaya vardığı ve kariyerine Serie A'da devam edeceği iddia edildi.

Manchester City'den ayrılan John Stones için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Stones'un kariyerine İtalya Serie A'da devam edeceği ve Inter forması giymeye hazırlandığı iddia edildi.

2 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, 32 yaşındaki stoper ile anlaştı. İtalyan ekibinin Stones'a 2 yıllık sözleşme ve yıllık net 4 milyon euro maaş teklif ettiği ifade edildi.

MANCHESTER CITY MACERASI BİTTİ

John Stones, 2016 yılında Everton'dan 55,6 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu.

John Stones

CITY TARİHİNE GEÇTİ

Tecrübeli savunmacı, Manchester City formasıyla birçok başarıya imza attı. Stones, 6 Premier League, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 3 FA Cup ve 5 Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İTALYA'DA YENİ SAYFA

Savunmadaki liderliği ve büyük maç tecrübesiyle dikkat çeken Stones'un Inter'in savunma hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

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