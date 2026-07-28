Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında toksikoloji raporlarının tamamlanmasının ardından gözler, hakkında merak edilen isimlerden biri olan şarkıcı Sıla Gençoğlu'na çevrildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmaması üzerine sessizliğini bozan sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem kendisine destek verenlere teşekkür etti hem de "Alnım ak, başım dik." ifadeleriyle dikkat çekti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyonda sanatçı, fenomen, oyuncu ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden alınan biyolojik örnekler, toksikolojik inceleme yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde 4 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Herkesin merakla beklediği toksikoloji raporları ise geçtiğimiz saatlerde dosyaya girdi.

Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre hazırlanan raporlarda, tutuklu şüphelilerden bazılarının analizlerinde yasaklı madde kullanımına ilişkin bulgulara rastlanırken, soruşturmada adı geçen bazı ünlü isimlerin test sonuçlarının ise temiz olduğu belirlendi. Raporda, kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden Sıla Gençoğlu'nun analizlerinde herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Öte yandan İlyas Yalçıntaş ve Ayşenur Balcı başta olmak üzere bazı isimlere ait raporlarda ise farklı bulguların yer aldığı öğrenildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Adli Tıp Kurumu raporunun ortaya çıkmasının ardından Sıla Gençoğlu da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan sanatçı, soruşturma süreci hakkında ilk kez konuşarak kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Adli Tıp raporu çıktı! Sıla Gençoğlu’ndan ilk açıklama: ‘Alnım ak başım dik’

“ALNIM AK BAŞIM DİK”

Meslek hayatı boyunca topluma ve özellikle gençlere örnek olmaya özen gösterdiğini belirten Gençoğlu, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğunu ve gerekli tüm testleri eksiksiz şekilde verdiğini hatırlattı. Genç şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Kıymetli dostlarım,

Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim.

Geçtiğimiz günlerde, yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi.

Bugün adli tıp raporum çıktı. Ben kendimden emindim. Adli tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkimin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

Bu süreçte bana inanan, güvenen, desteklerini yollayan ve benden dualarını esirgemeyen aileme, sevdiklerime, dinleyenlerime, dostlarıma ve sanatçı arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdı.

Alnım ak, başım dik.

Hepinize sevgiler, selamlar.'

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