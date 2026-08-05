6 Şubat depremlerinin hissedildiği Adana’da riskli yerleri değerlendiren TMMOB Başkanı Dr. Mehmet Tatar, alüvyon zeminlere dikkat çekti. Tatar Ceyhan, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinin zemin olarak daha riskli olduğunu söyledi. Pozantı'da yer alan suskun Ecemiş Fayı ile Yumurtalık'taki aktif faya dikkat çeken Tatar “Harekete geçerse deprem olabilir ancak 7 ve üzeri bir deprem riski görünmüyor" dedi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkım ve can kaybı yaşanan illerden Adana’da 3 bin 279 bina ağır hasar aldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Adana’daki deprem riskine ilişkin uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ederken, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar da bir açıklama yaptı.

4 ilçe risk çemberinde! 6 Şubat’ı yaşayan ilde korkutan analiz

ALÜVYON ZEMİN UYARISI

Tatar, özellikle Güney Adana'daki alüvyon zeminlerin risk taşıdığına dikkat çekerek, "Depremi engelleyemeyiz ancak sağlam zemin ve sağlam bina seçerek can kayıplarını önleyebiliriz" dedi. Tatar, Adana'da 7 ve üzeri deprem riski beklenmediğini belirtti.

4 ilçe risk çemberinde! 6 Şubat’ı yaşayan ilde korkutan analiz

“CEYHAN RİSKLİ BİR ZEMİNDE”

Tatar, şöyle konuştu:

Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Geçmişte depremler oldu, günümüzde oluyor, gelecekte de olacaktır. Güney Adana, yani Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'ın bir kısmı daha riskli. Ayrışık zemin dediğimiz, alüvyon zeminlerden oluşan bir alan. Daha sağlıklı zeminler ise Kuzey Adana. İlçelerde ise Karataş Yumurtalık'ta aktif bir fay bulunuyor. Karaisalı, Feke ve Tufanbeyli sağlam bir zeminde bulunuyor. Ceyhan deprem açısından riskli bir zeminde.

4 ilçe risk çemberinde! 6 Şubat’ı yaşayan ilde korkutan analiz

“SUSKUN ECEMİŞ FAYI VAR”

2023 depremlerinden sonra Türkiye'de binlerce deprem olduğunu hatırlatan Tatar “2 depremin arka arkaya olması stres birikimini artırdı. Şimdilik yüksek deprem oluşturacak bir fay tespit edilmedi. Yumurtalık-Karataş tarafında deprem üretebilecek bir fayımız var. Pozantı ve Saimbeyli tarafında da ufak depremler oluşturacak faylar bulunuyor. Pozantı'da Kamışlı Vadisi'nden geçen ve denize kadar uzanan bir suskun Ecemiş Fayı var. Bunlar harekete geçerse deprem olabilir ancak 7 ve üzeri bir deprem riski görünmüyor" diye konuştu.

Tatar, binaların sağlam duruma getirilmesi gerektiğini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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