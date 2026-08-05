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Dünya

Brezilya'da kimya firması alevlere teslim: Zehirli duman etrafı sardı

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Brezilya'nın Sao Paulo metrobol bölgesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı, art arda patlamalar meydana geldi. Alevler gökyüzüne doğru yükselirken, zehirli duman nedeniyle çevredeki 150 kişi evlerinden tahliye edildi.

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Brezilya'nın Sao Paulo metropol bölgesindeki bir solvent tesisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tesiste üst üste 3 patlama meydana geldi.

Brezilyada kimya firması alevlere teslim: Zehirli duman etrafı sardı
Başlık ResmiBrezilyada kimya firması alevlere teslim: Zehirli duman etrafı sardı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Bölgeden alev ve yoğun duman yükseldi. Sao Paulo itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre can kaybı yaşanmadı. Zehirli duman nedeniyle çevredeki evlerden 150 kişi tahliye edildi.

Fabrikada her biri yaklaşık 31 metreküp kapasiteli 24 adet solvent depolama tankı bulunduğu öğrenildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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