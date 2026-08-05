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Spor

Salah karşılamasında Galatasaray tartışması: Formayı çıkarmak zorunda kaldı

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Trabzonspor'a transferini resmiyete kavuşturmak için İstanbul'a gelen Mohamed Salah'ın havalimanındaki karşılama törenine, Galatasaray tartışması damga vurdu. Bordo-mavili futbolseverlerin uyarısıyla formasını çıkarmak zorunda kalan Galatasaray taraftarının görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

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Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın İstanbul'daki karşılama töreni çarpıcı bir görüntüye sahne oldu.

TRABZONSPORLULAR ARASINDA TEK GALATASARAYLI

Havalimanında Salah için toplanan yüzlerce bordo-mavili taraftar arasında Galatasaray formalı bir futbolsever de yer aldı. Kalabalık içinde sarı-kırmızı formasıyla bulunan vatandaş, hemen çevredeki Trabzonsporluların dikkatini çekti.

Mohamed Salah için toplanan kalabalık içindeki genç taraftarın, Galatasaray formasını çıkardığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Başlık ResmiMohamed Salah için toplanan kalabalık içindeki genç taraftarın, Galatasaray formasını çıkardığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda; Galatasaraylı futbolseverin, Trabzonspor taraftarlarının uyarısı üzerine formasını çıkardığı görüldü. O anlara ait kareler kısa sürede gündem oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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