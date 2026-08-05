Rektör Akkaya: “Yapay zekâ odaklı eğitim anlayışımızla gençlerimizi masal şehir Bartın’da geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için tercih süreci başladı. Yemyeşil ormanları, eşsiz sahilleri, doğal güzellikleri, güvenli yaşamı ve öğrenci dostu kimliğiyle masalsı bir şehir olarak öne çıkan Bartın, üniversite adaylarına huzurlu bir eğitim ortamı sunuyor. Bu atmosferde eğitim veren Bartın Üniversitesi; yapay zekâ odaklı eğitim anlayışı, uygulama temelli öğrenme modeli, güçlü araştırma altyapısı ve uluslararasılaşma vizyonuyla gençleri geleceğe hazırlıyor. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yapay zekâ ve dijital dönüşüm ekseninde yürütülen çalışmaları, öğrencilere sunulan imkânları ve üniversitenin gelecek vizyonunu değerlendirdi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Bartın Üniversitesini tercih edecek adayları neler bekliyor?

Tercih dönemi, gençlerimizin akademik ve mesleki geleceklerini şekillendirecek en önemli süreçlerden biri. Bartın Üniversitesi olarak bizler de aday öğrencilerimizi çağın gerekliliklerine uygun, nitelikli ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla karşılıyoruz. Genç ve dinamik bir üniversite olarak bugün 9 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitümüz ile binlerce öğrencimize eğitim veriyoruz. Eğitim, araştırma ve bölgesel kalkınmayı birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaşan üniversiteler arasında yer alıyoruz. Uygulama odaklı eğitim anlayışımız, nitelikli akademik kadromuz ve öğrenci merkezli yaklaşımımızla gençlerimizin üniversite yıllarını en verimli şekilde geçirmelerini hedefliyoruz.

Bartın’ın güvenli, huzurlu ve öğrenci dostu yapısı da üniversite yaşamını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle kampüslerimize yakın yurt imkânları sayesinde öğrencilerimiz barınma konusunda büyük ölçüde rahat bir eğitim hayatı geçiriyor.

Rektör Akkaya: “Yapay zekâ odaklı eğitim anlayışımızla gençlerimizi masal şehir Bartın’da geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz”

Yapay zekâ ve dijital dönüşüm, yükseköğretimi nasıl değiştiriyor? Bartın Üniversitesi bu değişime nasıl hazırlanıyor?

Yapay zekâ, dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik hem meslekleri hem de eğitim sistemlerini yeniden şekillendiriyor. Bu noktada üniversitelerin sorumluluklarından biri de bu değişime yön verecek insan kaynağını yetiştirmektir. Bizler de yapay zekâ çağının gerektirdiği yetkinliklere sahip, yenilikçi düşünebilen ve teknoloji üretebilen gençler yetiştirme hedefiyle eğitim programlarımızı yeniliyoruz. Yapay Zekâ Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ, Tele-Sağlık Teknikerliği ve Akıllı Altyapılar Teknikerliği programlarımızla öğrencilerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz. Bunun yanında YÖK’ün yenilikçi politikaları çerçevesinde farklı disiplinlerde yapay zekâ odaklı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor, mevcut programlarımızı çağın ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz. Gelecekte fark oluşturacak gençlerin; teknolojiyi geliştiren, üreten ve bununla birlikte onu insanlığın yararına dönüştüren bireyler olacağına inanıyoruz.

Rektör Akkaya: “Yapay zekâ odaklı eğitim anlayışımızla gençlerimizi masal şehir Bartın’da geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz”

Adaylar neden Bartın Üniversitesini tercih etmeli? Bartın Üniversitesini öne çıkaran yönleri nelerdir?

Eğitim, araştırma ve toplumsal katkıyı birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizin yürüttüğü bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası projelerimiz ve öğrencilerimizi araştırma süreçlerine dâhil eden proje kültürümüz, üniversitemizin gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Elde ettiğimiz uluslararası başarıları, bu gelişimin önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Times Higher Education (THE), URAP, GreenMetric, ShanghaiRanking ve EngiRank gibi dünyanın saygın yükseköğretim sıralamalarında her yıl daha üst basamaklara yükseliyoruz. Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 18 akademisyenimiz yer alıyor.

Bu araştırma ve proje kültürünü öğrencilerimizin de deneyimlemesini sağlıyoruz. TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programları kapsamında 254 öğrenci projemizin desteklenmesi, üniversitemizde araştırma ve proje geliştirme kültürünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Öğrencilerimiz TEKNOFEST başta olmak üzere bilim ve teknoloji yarışmalarında önemli başarılar elde ediyor. Biz de TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğümüz aracılığıyla öğrencilerimizin fikirlerini projeye dönüştürme süreçlerinin her aşamasında onların yanında oluyoruz.

Akademik gelişimin yanında sosyal, kültürel ve sportif gelişime büyük önem veriyoruz. Öğrenci topluluklarımız, kültür-sanat etkinliklerimiz, kariyer faaliyetlerimiz ve modern spor tesislerimizle gençlerimize kapsamlı bir üniversite deneyimi sunuyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak bu yıl YÖK tarafından sadece 29 üniversiteye verilen “Spor Dostu Kampüs” ünvanını almaya hak kazandık.

Bizim en temel amacımız öğrencilerimizin mezun olduklarında güçlü bir akademik donanıma sahip olmalarının yanında araştıran, üreten, özgüveni yüksek ve geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen bireyler olarak hayata hazırlanmalarıdır.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya

Üniversite-sanayi iş birliği ve uluslararasılaşma alanında Bartın Üniversitesi nasıl bir yol izliyor?

Bartın Üniversitesi olarak teorik bilgiyi uygulamayla buluşturan bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde iş dünyasını tanımaları ve mesleki deneyim kazanmaları amacıyla birçok programımızda 7+1 ve 3+1 iş yeri eğitim modellerini uyguluyoruz. Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulumuz, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında önemli bir model oluşturuyor. Yakın zamanda faaliyete geçecek BARÜ Teknopark ile akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve sektör temsilcilerimizi bir araya getiren yenilikçi bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.

Uluslararasılaşma da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kazakistan’dan Romanya’ya Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne dünyanın farklı bölgelerindeki üniversitelerle ikili anlaşmalara imza atıyor, akademik iş birliklerimizi geliştiriyoruz. . Erasmus+ öğrenim ve staj hareketlilikleri başta olmak üzere farklı değişim programlarıyla öğrencilerimize yurt dışında eğitim alma ve deneyim kazanma fırsatları sunuyoruz. Uluslararası değişim programlarından faydalanan öğrencilerimiz, akademik gelişimlerinin yanı sıra farklı kültürleri tanıma ve küresel bir bakış açısı kazanma imkânı elde ediyor. Gençlerimize tavsiyem üniversite yıllarını kendilerini farklı alanlarda geliştirecekleri bir fırsat dönemi olarak değerlendirmeleridir. Farklı ülkelerde eğitim ve staj deneyimleri kazanmak, yeni kültürlerle tanışmak ve uluslararası ağlar oluşturmak, onların hem kişisel gelişimlerine hem de mesleki geleceklerine önemli katkılar sağlayacaktır.

Rektör Akkaya: “Yapay zekâ odaklı eğitim anlayışımızla gençlerimizi masal şehir Bartın’da geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz”

Tercih sürecindeki gençlere ve ailelerine vermek istediğiniz mesaj nedir?

Gençlerimize tavsiyem, tercihlerini beş yıl sonrasının, on yıl sonrasının ihtiyaçlarını düşünerek yapmalarıdır. Kendilerini geliştirebilecekleri, potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ve hayallerine ortak olacak bir eğitim ortamı seçmeleri büyük önem taşıyor. Üniversitelerin öğrencilere sunduğu imkânlar, araştırma kültürü, uluslararasılaşma fırsatları, sosyal yaşam olanakları, kariyer desteği ve mezunlarına kazandırdığı yetkinlikler mutlaka değerlendirilmelidir.

Yapay zekâ, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik geleceğin belirleyici alanları arasında yer alacak. Gençlerimizin bu alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri, yenilikçi fikirler üretebilecekleri, geleceğin dünyasına hazırlanabilecekleri üniversiteleri tercih etmelerini öneriyorum. Ailelerimize de bu süreçte çocuklarının ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hayallerini merkeze almalarını tavsiye ediyorum. Her gencin kendi potansiyeli ve hedefleri doğrultusunda şekillenen farklı bir yolculuğu vardır. Gençlerimizin yanında olmak, onları desteklemek ve doğru kararları birlikte değerlendirmek bu sürecin en değerli katkısı olacaktır.

Doğası, huzurlu yaşamı ve nitelikli eğitim imkânlarıyla masal şehir Bartın’da bilimle, teknolojiyle, kültürle ve sosyal hayatla iç içe bir üniversite deneyimi yaşamak isteyen gençlerimizi Bartın Üniversitesine davet ediyorum.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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