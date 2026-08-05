Bilanço sezonu açıldı! ASELSAN, Aygaz, Ford Otosan, Tüpraş, THY...
Bilanço sezonunda dev şirketler peş peşe finansal sonuçlarını açıkladı. ASELSAN, Aygaz, Ford Otosan, Tüpraş ve THY'nin açıkladığı bilançolar, şirketlerin kârlılığı, yatırımları ve yıl sonu beklentelerine ilişkin önemli ipuçları verdi.
Bilanço sezonu başladı. ASELSAN'dan THY'ye kadar birçok büyük şirket finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Güçlü kâr rakamları açıklayan şirketler yatırımcıların dikkatini çekerken, son bilançoların piyasalara verdiği mesaj da merak ediliyor. Peki, son bilançolar yatırımcılara ne söylüyor? İşte en son açıklanan 5 bilanço...
ASELSAN
Savunma elektroniği alanında faaliyet gösteren, kara, hava, deniz ve uzay platformları için yüksek teknoloji ürünleri geliştiren, haberleşme sistemlerinden radar ve elektronik harbe, hava savunma sistemlerinden aviyonik çözümlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapan ASELSAN, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel büyümesini ve yüksek teknoloji yatırımlarını sürdürmeye devam eden şirket, açıkladığı bilançoya göre yılın ilk yarısında cirosunu reel olarak yüzde 25 artırarak 88,5 milyar liraya taşıdı.
ŞİRKETTEN 323 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Yeni siparişlerini ise 4,9 milyar dolara yükseltti. Şirketin FAVÖK marjı yüzde 26,3'e yükselirken, FAVÖK'ü de yüzde 31 artışla 23,2 milyar liraya ulaştı. Şirket ayrıca 323 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, Ar-Ge harcamaları yüzde 41 artışla 804 milyon dolara yükseldi. Finansal göstergelerde de iyileşme kaydeden ASELSAN'ın net borç/FAVÖK oranı gerilerken, özkaynak kârlılığı yüzde 15,5'e çıktı. Şirket bu dönemde binden fazla kişiye istihdam sağlarken, aynı zamanda yatırımlarını artırarak küresel savunma sanayisindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini gösterdi.
AYGAZ
Enerji sektöründe faaliyet gösteren, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) alanında tüplü gaz, otogaz ve dökme gaz ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Aygaz, Türkiye'nin en büyük LPG dağıtım kuruluşları arasında yer alırken, 2026 yılının ikinci çeyreğinde finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Aygaz, piyasa beklentilerinin geride bırakarak karını arttırdı.
ŞİRKETİN CİROSU YÜZDE 10 ARTTI
Şirketin cirosu yıllık bazda yüzde 10 artışla 29,07 milyar liraya, FAVÖK'ü yüzde 42 artışla 1,15 milyar liraya ve net kârı yüzde 236 yükselişle 4,28 milyar liraya ulaştı. Aygaz, akaryakıt piyasalarındaki baskıya rağmen özellikle toptan ve yurt dışı satışlardaki büyümeyle öne çıktı. İkinci çeyrekte toplam LPG satışları yüzde 7 artarak 638 bin tona yükseldi. Türkiye'deki LPG pazarı daralmasına rağmen Aygaz'ın toplam pazar payı yüzde 27,3'e yükselerek liderliğini korudu. Şirketin Haziran sonu itibarıyla net nakit pozisyonu 3,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Aygaz, yıl sonuna ilişkin satış hacmi beklentilerini korurken, otogaz pazar payı hedefini ise yukarı yönlü revize etti.
FORD OTOSAN
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, hafif ticari araçlar, kamyon ve motor üretiminin yanı sıra mühendislik, Ar-Ge ve ihracat alanındaki faaliyetleriyle öne çıkan Ford Otosan, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları ve en önemli otomotiv ihracatçıları arasında yer alıyor. Ford Otosan, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bilançoya göre şirket, piyasa beklentisinin üzerinde 221,1 milyar lira satış geliri elde etti. Ancak şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 gerilerken, yurt içi gelirleri zayıflayan talep ve rekabetçi fiyatlama nedeniyle yüzde 21, ihracat gelirleri ise yüzde 13 düştü.
ŞİRKETİN BRÜT KARI VE OPERASYON KARI YILLIK BAZDA DÜŞTÜ
Toplam üretim ve satış adedi gerilerken, yurt dışı satışların toplam gelirler içindeki payı yüzde 85'e yükseldi. Şirketin brüt kârı ve operasyonel kârlılığı yıllık bazda düşüş gösterse de, düzeltilmiş FAVÖK 13 milyar lira ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ford Otosan, yüksek satış geliri elde etmesine rağmen yurt içi otomotiv pazarındaki zayıf talep nedeniyle 2026 yılına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket, satış gelirlerinde orta-yüksek tek haneli daralma öngörürken, düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentisini de yüzde 6-7 bandına indirdi. Buna karşın üretim ve yatırım harcaması hedeflerini korudu.
TÜPRAŞ
Petrol rafinajı alanında faaliyet gösteren, ham petrolü işleyerek akaryakıt, jet yakıtı, LPG, asfalt ve çeşitli petrol ürünleri üreten Tüpraş, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları ve enerji sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Yüksek üretim kapasitesi, ihracatı ve finansal performansıyla öne çıkan şirket, güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 60 artarak 386,4 milyar liraya ulaşırken, piyasa beklentilerini geride bıraktı.
ŞİRKETİN NET DÖNEM KÂRI 45,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
ABD-İran geriliminin etkisiyle yükselen petrol fiyatları ve güçlenen ürün marjları, şirketin operasyonel performansını destekledi. Net rafineri marjı varil başına 21,4 dolara yükselirken, FAVÖK 54,3 milyar lira ile beklentilerin yüzde 39 üzerinde gerçekleşti. Şirketin net dönem kârı da güçlü operasyonel performansın katkısıyla yıllık bazda yüzde 291 artarak 45,9 milyar liraya ulaştı ve piyasa beklentisini yaklaşık yüzde 50 aştı. Tüpraş, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerinde ise net rafineri marjı tahminini yukarı yönlü revize ederek varil başına 13-15 dolar aralığına yükseltti. Diğer operasyonel hedeflerini ise korudu.
THY
THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.
Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net karı 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti. Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya çıktı.
ŞİRKETİN TOPLAM VARLIĞI 2 TRİLYON 360 MİLYAR 37 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise yüzde 9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise yüzde 17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.