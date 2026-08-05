Bilanço sezonu açıldı! ASELSAN, Aygaz, Ford Otosan, Tüpraş, THY...

THY

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net karı 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti. Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya çıktı.