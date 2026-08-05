Tokat'ta çiftçi 20 ton karpuzu ücretsiz dağıttı! Vatandaş akın etti

Tokat'ın Zile ilçesinde bir çiftçi, geleneksel hale getirdiği uşûr (onda bir) karpuz dağıtımını bu yıl da sürdürdü. Meydanda ücretsiz karpuz dağıtıldığını duyan vatandaşlar tıra akın ederken, 20 ton karpuz sadece 45 dakikada tükendi.

Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, uşûr olarak bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe meydanında halka dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevrelerken, 20 ton karpuz 45 dakikada tükendi.

Tokatta çiftçi 20 ton karpuzu ücretsiz dağıttı! Vatandaş akın etti

Karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, "Her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdik. Garibanlar da yesin diye 20 ton karpuzu ilçe merkezinde dağıttık" dedi.

Tokatta çiftçi 20 ton karpuzu ücretsiz dağıttı! Vatandaş akın etti

Hayır sahiplerine teşekkür eden Musa Yıldız ise, "Mehmet kardeşim geçen sene olduğu gibi bu yıl da karpuz dağıttı. Bizler de bundan faydalandık. Allah razı olsun" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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