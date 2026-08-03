Türk Hava Yolları (THY) ağustos ayının ilk 2 gününde yolcu ve sefer sayısı rekoru kırdı. Şirket 1 Ağustos günü 248 bin 922 yolcu taşındığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayının ilk iki gününde yolcu ve sefer sayılarında gelmiş geçmiş en yüksek günlük rakamlarına ulaştığını açıkladı.

THY İletişim Başkanlığından paylaşılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta 248 bin 922 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, günlük yolcu sayısında yeni bir rekor kırdı.

Rekor performansını 2 Ağustos'ta da devam ettiren köklü hava yolu şirketi, 248 bin 318'i THY, 104 bin 397'si ise AJet yolcusu olmak üzere toplam 352 bin 715 yolcu taşıdı.

Aynı gün Türk Hava Yolları'nın yaptığı 1388 uçuş ve AJet operasyonlarıyla beraber toplam 1970 sefer yapıldı. Turkish Cargo operasyonlarının da dahil edilmesi ile günlük toplam sefer sayısı 2 bin 34'e yükselerek şirket tarihinin en yüksek günlük operasyon rakamına ulaşılmış oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Havada rekora uçuyoruz: THY ve İstanbul Havalimanı zirvede

Haberle İlgili Daha Fazlası